2018年飛行「十大優質頭等艙／商務艙」體驗一覽

作者：Randy Wang

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2018年底即將結束，回首今年搭過的長程／短程航線也不少，今年主要也搭乘了比較多的商務艙（因為頭等艙需要的哩程太多，身為小資還沒辦法承受太多次…），所以決定來回顧一下，2018年內我認為自身體驗最好的前十名頭等艙／商務艙的產品！以下的名單都是以超過7小時航程的航班為主，畢竟太短的航班也體驗不到太多的內容，就請讀者們接著看下去囉！

No. 10－日本航空 (Japan Airlines) 商務艙／東京～新加坡

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這個航班搭乘的商務艙是採用的是反魚骨式 (Reverse-Herringbone) 的1-2-1配置。硬體方面，我認為這類的商務艙隱私度還算不錯，然而娛樂系統方面，剛好就是日本航空的罩門。如同我們其他的作者群所搭乘過的經驗，日本航空的娛樂系統內容真的相當普通，電影的選擇不算多，其他娛樂相關的選項也不算多。而餐點方面，西餐的表現非常的一般，建議搭乘日本航空時，還是選日式餐點比較安全。

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2018年初剛好有機會搭乘了聯合航空最新款的商務艙－北極星商務艙 (Polaris Business Class)。我認為硬體方面，北極星商務艙比起前一代的舊款商務艙有提升很多，真的都比我預期中的好。而服務方面，我個人是覺得尚可，對於美籍航空的美國大媽空服員來說，中規中矩正常的服務就已經足夠。至於餐點方面，就真的是＂可接受＂而已，不要期待能夠像亞洲籍航空那般的美味餐點上桌，但是甜點絕對是美籍航空的強項！

No. 8－韓亞航空 (Asiana Airlines) 商務艙／首爾～舊金山

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這一款Airbus A350機型的商務艙，我認為硬體方面還算是不差，充足的腳部空間，搭配高畫質的螢幕，以及全新的座位設計，唯一美中不足的地方，就是娛樂系統的內容稍嫌有些不足。餐點方面也還算是有中上的水準，搭配還算親切的韓籍空服員姊姊的服務，個人對於這一款產品有還不差的評價。

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今年六月的時候，剛好有機會體驗到了國泰航空使用Airbus A350機型營運的長程航班。不論在座位設計，娛樂系統，或是搭機舒適感方面，都比舊款的國泰航空Boeing 777-300ER或Airbus A330機型的商務艙來的好。服務方面中規中矩，當然不像是長榮航空那般的無微不至，但這個航班的經驗我覺得倒也沒有怠慢或愛理不理。餐點方面也有中上的水準，總之是一款值得搭乘體驗的產品。

No. 6－紐西蘭航空 (Air New Zealand) 商務艙／奧克蘭～洛杉磯

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非常難得的今年有機會體驗到這款商務艙，畢竟一直以來紐西蘭航空商務艙的哩程機位極少，能搭乘到也算是一圓了夢想。硬體方面，雖然這種＂魚骨式＂的商務艙座位比較沒有隱私，整體的空間也比較小一些，加上螢幕很小，收看電影／節目比較花眼力，但是依然還是有自己的空間，娛樂系統的內容也相當豐富，而且平躺時的床鋪睡起來相當舒適。而服務上，空服大媽與空服大叔的服務相當親切，而且還會主動幫忙鋪床疊被，非常用心讓人感受到紐西蘭航空的好服務，至於食物方面，晚餐部分比較好，早餐部分相對來說普通許多，但整體來說，我認為這款商務艙，的確值得給他一次機會來體驗看看。

No. 5－長榮航空 (EVA Air) 皇璽桂冠艙（商務艙）／休士頓～台北

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在因緣際會下，今年有機會體驗了長榮航空從休士頓出發的皇璽桂冠艙的航班，以及聯合航空 (United Airlines) 位於休士頓機場新建好的北極星貴賓室 (Polaris Lounge)。皇璽桂冠艙就如同先前搭乘過的體驗一樣，依然相當優質，空服員的服務與餐點都具有不錯的水準，然而平躺後腳部空間的窄小也一樣是老毛病，希望未來有機會搭乘長榮航空新款的Boeing 787客機的皇璽桂冠艙，再來分享一下體驗囉！

No. 4－卡達航空 (Qatar Airways) 商務艙 (Qsuite)／首爾～多哈

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今年一月初的時候，剛好趁著回到台灣的時間，趁機體驗了一下從首爾出發的卡達航空新一代商務艙－Qsuite。不愧是國外旅遊部落客皆有一致好評的產品，說他為全世界最好的商務艙硬體產品，也絕不為過！媲美頭等艙才有的隱私度，全新的座位與娛樂系統硬體，絕對是全世界航空公司的商務艙內最好的水準。而服務與餐點方面，也有卡達航空一如往常的優質水平，如果你還沒嘗試過，絕對要給自己一個機會體驗看看這款產品！

No. 3－馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 商務套房（頭等艙）／吉隆坡～東京

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一直很想體驗看看的寰宇一家聯盟夥伴航空公司的產品，在今年的十月總算有機會體驗到！整體來說，嶄新的硬體設備，充足的置物空間，隱私性非常好的座位，以及還不錯吃的餐點（沙嗲大加分！），還有空服姊姊友善的服務，是一個會讓人想再體驗一次的頭等艙產品（雖然已經改名為＂商務套房＂，但其實算是頭等艙的產品）！

No. 2－卡達航空 (Qatar Airways) 頭等艙／巴黎～多哈～曼谷

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今年六月與老婆大人一起體驗到的卡達航空頭等艙產品，全程都只有我們兩人搭乘頭等艙！以硬體來說，雖然不像另外中東的兩家航空公司－阿聯酋航空 (Emirates) 或阿提哈德航空 (Etihad Airways) 那樣有比較高的隱密度，但其實也算是一個頗具水準的五星級航空頭等艙產品，尤其是機上娛樂系統與空中酒吧，我個人覺得算是卡達航空，不輸另外兩家中東籍航空公司的地方。然而餐點方面，老實說並沒有到達頭等艙該有的水準，這是我認為卡達航空頭等艙一個需要大力加強的地方。

No. 1－國泰航空 (Cathay Pacific) 頭等艙／香港～紐約

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一直有著優良的評價，國泰航空頭等艙真的不愧是受到許許多多哩程／點數玩家喜愛的產品之一。這是小弟人生第二次搭乘，的確感受到不管是在餐點或服務上的優質。而硬體方面也相當具有水準，尤其因為只有六個頭等艙位置的關係，讓每一個座位都能有寬闊的空間，搭配優質而豐富的娛樂系統，國泰航空頭等艙絕對是一生之中，值得體驗再體驗的好產品（如同我們奢華旅遊專家Sharon那般，體驗了好多次，就知道他非常喜愛這款產品！）。

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