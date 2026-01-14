陳穎Ying C／偽裝的終結：當匿名不再是食評的「金字招牌」

過去很長一段時間，美國餐飲評論界曾有一套諜報戰般的「匿名準則」。為確保餐點品質不因評論家的到訪而「突然升級」，評論家們往往需要喬裝打扮、使用假名訂位。前紐約時報知名食評家Ruth Reichl就曾經出版過「千面美食家」（Garlic and Sapphires, The Secret Life of a Critic in Disguise）一書，談她的變裝食評生活。然而，這道維持了數十年的隱形牆正在崩塌。

美國飲食媒體Eater近期報導，匿名飲食評論家已瀕臨絕種。這場變革最顯著的指標，莫過於「紐約時報」在資深評論家Pete Wells退休後，新任評論家們選擇以真實面目示人。近期包括「華盛頓郵報」、「洛杉磯時報」等媒體的飲食評論家也宣布不再匿名。

這象徵著整個產業對「公信力」定義的重塑。過去，匿名被視為公信力的保證，但現在，讀者更在意的不再是評論者是否隱身，而是他們是「誰」、代表了何種價值觀。Eater該文指出，當前最受歡迎的評論者，往往是那些親切、容易引起共鳴的個體。在社群互動的時代，匿名評論家的神祕感反而成了與讀者建立連結的障礙。

食評匿名的出發點是公平與公正。若餐廳認不出食評，給予的服務與菜色便會與一般大眾無異，這能確保評論反映「常態」。讀者也因而能相信食評「未被收買」與「客觀」。

然而，現實情況卻有些諷刺。包括Ruth Reichl在內的多位食評都指出，餐廳其實都認得出他們。在社群媒體不發達的昨日，許多餐廳會從食評家點菜與詢問問題的方式發現蛛絲馬跡，業內會流傳知名評論家的照片，甚至有餐廳會特別註記評論家的口味偏好與社交習慣。而當「匿名」變成公開的秘密，形式上的堅持就顯得有些過時。更重要的是，比起在陰影下評分的神祇，現代讀者更傾向於相信一個具名的、有血有肉的人。「敢於露臉」本身就代表對其言論負責。

人們信任「紐約時報」或「洛杉磯時報」聘僱的「御用食評家」，是因為信任這些媒體百年品牌的背書。但如今，人們對大媒體的信任度整體下降，也認為媒體與商業利益早已深度掛勾。譬如最近法國餐飲媒體Bouillantes訪談資深記者、美食評論家Stéphane Méjanès，後者便指出，如今傳統媒體不再認為美食評論具有足夠的附加價值，因此很難撥出差旅經費與餐飲支出預算，當前幾乎都是由餐廳公關邀約記者試菜並評論。雖然他本人認為受邀並不會影響客觀性，但「在這種情況下，確實很難做出負面評論」。

更重要的是，當今資訊傳播已不再是由上而下、由中心向外擴散的單一方向，「討論」和「互動」更容易激發實際行動。「意見領袖」或「網紅」之所以崛起，正是因為其「真人感」與「主觀性」，彌補了美食評論家在大媒體與匿名保護傘下的冰冷感。

這場關於匿名、公信力與負評的爭論，帶出許多值得深入思考的方向。譬如，如今人們可能更相信負評、懷疑好評。當媒體獲利模式改變，大媒體比以往更需要廣告收入、網紅們也要靠品牌爸爸維生，好評往往被標記為「業配文」。人們認為具名給負評「更有勇氣」，更願意相信其真實性。但這也可能助長造謠與惡性攻擊，單一惡評便可能毀掉整個品牌與企業。

飲食評論的本質從來不只是關於食物的好壞，而是關於「權威」與「大眾」間的對話。從「匿名的權威」走向「具名的共鳴」，不僅揭示媒體生態的轉變，更展現人們對真實性的渴望。

同樣的邏輯若推到極致，不禁讓人揣想，米其林那套始終守口如瓶的「祕密客」系統未來是否還能持續運作？實際上，無論是餐廳還是公眾，這幾年對美食評鑑透明度的要求愈來愈高。當讀者、餐廳經營者與評論者間的互動、交流成為常態，米其林由上而下、黑盒子式的評鑑方式，其權威性是否會被逐漸稀釋？後續效應值得持續觀察。