寫歌的時候，我喜歡像處理時間的切片，試圖將某一段稍縱即逝的感想，以文字意象定格在旋律裡；而當我轉過身面對一件藝術品時，情況似乎倒了過來，我成了閱讀者遇見了藝術家在作品上的時間，與此時的自己對照出這件作品的另一層光澤。我常問自己，為什麼收藏？起初，真的只是一種對美術喜好的結果，就像喜歡音樂的人有著一串音樂庫收藏和整屋子的唱片、愛閱讀的人滿載的書架一樣。閱讀是我安靜下來瞭解自己與世界最好的途徑，無論在音樂、文字、或美術上的閱讀，於是我的私人區域音樂、書本成堆，藝術收藏則是是我美術閱讀的延伸。

我以為收藏，其實是一場關於誠實自待的修煉；掛在牆上的收藏品，往往不只是畫，而是收藏者內心的倒影；你是一個什麼樣的人，你對世界有著怎樣的期待或失望，你的藏品都會無法掩飾地替你表達出來。加上我不是富者或大亨，沒條件追逐名家大作，也還算聰明地看穿ins、小紅書上做局的「藍籌股」和拍賣行的暴漲數據的藝術家作品；我只問自己：我看著它的時候，心裡是否有所感？特別是藝術品是每個人與所處的時代之間的關係，這一直是我閱讀動力的主題；這或許也是為什麼，我對二十世紀初藝術家的喜愛，特別是巴黎畫派。在這個全球處處都是異鄉人的現在，我讀到了那一時代作品中一種熟悉的「異鄉人的心」的氣味；那是各種文化撞擊下，一個靈魂試圖找尋自我定位的焦慮與優雅。除了文學、美術表達的最深刻；我收藏他們，是因為我在他們身上，看見了我自己。

比起那些掛在美術館裡、震懾人心的大尺幅代表作，我似乎更偏愛那些不起眼的「小作品」。當然，這與我經濟能力有關，不過依我所見，一張隨手撕下的信紙背後的速寫，一封寄給友人的短箋，或是一幅只有手掌大小的油畫小品。縱然不夠「大氣」，但在我看來，這才是藝術家最赤裸、最放鬆、也最才氣縱橫的時刻；那些沒有經過修飾的筆觸，就像是歌手在錄音室試唱第一遍的live版，往往保留最珍貴、未被工業化打磨的情緒顆粒。

對我而言，買下一件作品，從來不是擁有的終點，而是「閱讀」的延續。我喜歡像個好奇的學生一樣去沿線追逐，從時間、從個人的論述和別人的理解；也許意外看到了作者當時住在巴黎哪條街道，創作時的天氣如何，或是遇到了誰，看著哪本書。當這些背景資訊被一點一滴拼湊起來，那幅畫就不再只是顏料的堆疊，而是一段活生生的情感與思考的結果；這種閱讀的快樂，遠比看著畫價數字要美好得多。

所以，我不喜歡把畫鎖在保險箱裡，藝術是要與生活住在一起的。我的家，就是一個流動地對照我所思所想的空間；隨著季節更迭或是想法變化，我會更換牆上的畫作。最喜歡把畫掛在浴室、臥室和更衣間；在最私密的空間裡，與常玉畫筆下那枝孤獨的小花對視，那一刻的交流，是完全屬於你一個人的，沒有其他。

這麼多年我也持續觀看年輕藝術家作品，看著他們用新的語彙詮釋這個變動的世界，向他們學習新的世代如何看這個世界，那是我無法以自我去感想的角度，透過旁觀地閱讀試著了解；這會讓我感覺自己沒有因為老去而固化，依然跟著這個時代的脈搏平行對望。

當然，我也很清楚，我們都只是藝術品暫時的保管者。那些畫作已經存在了幾十年，甚至上百年，它們看過的人事變遷，遠比我經歷的要多得多；我不過是在我有限的生命裡，有幸與它們同行一段路；有一天，當我讀懂了它，或者它需要去到更廣闊的地方被更多人看見時，我會欣然放手。因為收藏的最高境界，不是擁有，而是經歷；如同那首寫完的歌，一旦發行了，它就不再只屬於我，而是屬於每一個在歌裡聽見自己的人。收藏，亦是如此！