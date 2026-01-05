馬欣／好萊塢再次拍出經典角色的電影「橫衝直闖」

時間總是最昂貴的，無論在身或心的感受上。我們活在一個像打了興奮劑的時代，不管目標為何，衝是主旋律。「橫衝直闖」這部貼切地拍出了我們精神與物質上的貧富差距。故事啟發自美國50年代傳奇乒乓球運動員馬蒂瑞斯，卻無障礙地連結到當今人們被「時間」推到極限的處境。

主角馬蒂如同電玩中的工具人，縱使有好球技，也是被機制玩弄的棋子，整個故事諷喻性十足，難怪這部片與「一戰再戰」都被視為入圍奧斯卡的熱門片。有意思的是主角的設定並不討喜，雖然是當紅的提摩西夏勒梅主演，但他徹底拋開了貴公子的戲路，成功演出了「窮」的末路感，像逃命一般地求生，一路拐騙，任何道德與理智都無法介入他被窮困綁架的宿命感，有如另一版本的「山道猴子」，但深刻許多。

導演賈許沙夫戴巧妙地讓馬蒂也成為球，無論他如何拚命或投機，都被打回原形，導演更善用搖滾樂將其際遇化為節奏，人們在配樂中看馬蒂亡命與起死回生，數度讓觀眾發笑，剛好完成了悲劇遠觀變成喜劇的距離。一般拍「窮」多半用文戲，但讓角色演出與時間的競逐，才能讓觀眾感到連時間都被榨乾的「無路可逃」。

導演賈許沙夫戴可以說是改造巨星的好手，他知名的「失速夜狂奔」曾入圍2017坎城正式競賽電影，當時這部電影讓以演吸血鬼聞名的羅伯派汀森成功轉型。而這次的「橫衝直闖」則讓夏勒梅走出了「沙丘」、「以你的名字呼喚我」等上層階級的生之命題，直面了人生只剩今天的一無所有，而在角色薄倖與自私的行為下，導演與演員都保留了這角色的多重層次，馬蒂的憂傷與無助始終必須以欺騙自己才能活下去。

電影最後以「驚懼之淚」樂團的名曲「Everybody Wants to Rule the World」，緩緩帶出馬蒂的心情，讓提摩西夏勒梅完成了他生涯中成功的第2場哭戲（上一場知名哭戲在「以你的名字呼喚我」最末尾），馬蒂彷彿回到襁褓般的委屈，沒有一秒安逸的窮，讓他如孩子般的哭泣。以這樣的收尾相當飽滿，也給了這一代努力未必有價值的年輕人新的代表角色。好萊塢在電影式微的當下，再度交出了自信之作。