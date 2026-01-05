李清志／「暗影之城」裡的高第經典建築

「暗影之城」是Netflix上最新的西班牙警匪驚悚影集，劇情圍繞巴塞隆納米拉之家發現的詭異屍體展開，偵辦過程揭露城市黑暗面。整部戲劇場景圍繞在高第的經典作品，包括米拉之家、奎爾公園、紡織村，以及聖家堂等，根本就像日劇「在名建築裡吃午餐」，或許應該改名為「在高第建築裡殺人」。

這類戲劇或許在劇情上並沒有太大的驚奇或創新，但是在建築上卻著墨許多，獲得建築迷們的歡迎，與其說這部戲劇是警匪驚悚影集，倒不如說是高第建築的介紹專輯。

高第的建築可以說是巴塞隆納最引以為傲的文化財產，同時也是這座城市最重要的觀光資源。高第的建築以自然主義和有機形態為核心特色，深受大自然啟發，強調曲線而非直線，他曾說：「直線是屬於人類，曲線屬於上帝」，精準陳述其建築哲學的核心。

這句話強調自然界的曲線美麗與神聖，如樹枝、波浪和貝殼，象徵上帝的創造力，而直線則代表人類的機械理性。高第以此批判現代主義的僵硬幾何，主張建築應模仿自然的有機形態。高第觀察樹木、動物和地形，將螺旋、雙曲線與拋物線融入結構，如骨骼或植物般自然生長。建築避免直角，呈現柔和起伏，象徵「自然無直線」。

在聖家堂和奎爾公園中，塔樓如樹幹螺旋上升，拱門呈拋物線，屋頂波浪起伏，完全避開直角，展現「上帝的曲線」活力。捨棄傳統承重牆，改用傾斜柱子和拱門分散重量，內部空間多為圓形或曲線，強調採光與通風。巴特羅之家外牆波浪起伏，宛若山巒，又像是火龍的背脊，兼顧功能與美學。

隨著警探的辦案，劇情深入米拉之家內部，前往陽台以及屋頂天台，講述高第當年如何用宴會香檳酒瓶的碎片，黏貼作為裝飾等等；在辦案過程中他們研究共濟會的符號，並且探討高第與共濟會的關聯；最後隨著案情，來到奎爾紡織村未完成的大教堂，那是我還未去過的地方，讓人對高第的建築世界充滿驚奇。

劇中也一直提及巴塞隆納的城市歷史，特別是1992年的巴塞隆納奧運會，推動城市的大改造，在都市更新改造的過程中，拆除了許多低收入戶的房舍，犧牲了許多中下階層的安身之地，這也引發了後來報復上流階層的殺機。

高第雖然是個天才建築師，但在當年卻不受到建築界的青睞，現代主義建築師們批評他的建築是「巴塞隆納的恥辱」，想不到高第建築今天卻成了巴塞隆那的榮耀！反而是當年超現實主義畫家達利，讚美他的建築，認為他的建築作品就是超現實主義的建築實踐，所以封高第為「超現實主義的建築師」。

高第設計的聖家堂自1882年動工，至今已經超過140年，1926年高第耗盡心思財力，拚命要完成這座教堂建築，不幸在趕往工地的路上，被路面電車撞倒，送醫不治身亡，發生車禍時，因為他穿著破爛，大家還不知道是建築大師高第，以為他是流浪漢，後來送醫院之後，才發現他是高第，可惜已經回天乏術。

聖家堂所有塔樓即將在2026年完工啟用，也就是高第逝世百周年紀念，Netflix在這個時間推出這齣戲劇，也再次喚醒大家對高第的記憶，同時藉著高第建築的神秘與瑰麗，吸引人們再次回到巴塞隆納觀光遊覽一番！