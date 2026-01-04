雀雀／「如果我不曾見過太陽」 柯佳嬿演技再進化

台劇「如果我不曾見過太陽」由曾敬驊、李沐、柯佳嬿、江齊和程予希等人主演。李沐所飾演的女主角曉彤完成了最精采的青春閃亮姿態，個性如暖陽、燦笑如花，舞姿則堪比「難哄」裡的章若楠，都是少女感滿溢。由她與曾敬驊共譜的清新校園戀曲，畫面唯美，是年度台灣偶像劇愛情詩篇定番。

然而在咬破剔透糖衣之後，變奏的情節也帶觀眾失速衝向另一段沒看過的追劇旅程。在溫暖家庭長大的跳舞女孩曉彤，因為愛上了李壬曜（曾敬驊飾）而涉險、並慘遭以歐陽悌（石知田飾）為首的同校男同學輪暴。人們從來不敢想像，一個從天堂被拉入地獄的天使，該如何在餘生中與純然惡意烙印在自己身心靈上的傷口相處？除了徹底遺忘、超度重生，其實別無他法。

而這也是「如果我不曾見過太陽」（以下簡稱「太陽」）全劇最精采、並超越其他電視劇劇本的創意部分。大腦是能藏匿起一切祕密、能自欺欺人的人體最精妙儀器，「太陽」第一部裡所有的詭異敘事，包括曾敬驊在獄中與江齊相見的微笑、江齊看見李沐的見鬼疑惑和夢遊，以及柯佳嬿手上的蝴蝶刺青，都在「太陽」第二部逐步揭密之後，串聯銜接成為一場令人心疼的療傷之旅。

劇裡細細刻畫出#ＭeToo受害者歷經「被檢討」、「被嘲弄」、「被當笑話」乃至於影片上傳網路後受到「二度三度Ｎ度傷害」等無止境的受創心路歷程，世間給予的勸解總常會說「忘記它，人生往前走」，這答案豈不荒謬可笑？因為「忘記」對於加害者而言是人生繼續往前進的一大紅利，但對於受害者而言只是賴以續命的卑微方案。

柯佳嬿飾演的夏天晴，演出了這份卑微、卻也透過表演，強烈批判了一切。舉凡盲人DJ陷入情網的優雅愛情互動、夢境裡開門的猶豫、覺醒後的崩潰與自殘，甚至是瘋狂切換在多重人格之間…柯佳嬿不只是演技再進化，更自證了「太陽」是只有「想見你」團隊才能拍得出來的「心靈壯遊系」影集－一個人的內心裡有著千千萬萬個人格與想法，但最後選擇要怎麼與人間互動？你顯化於外的那一面，會不會其實是這世界逼你的？「太陽」女主角如此，男主角曾敬驊亦如是。

李壬曜自小就是個不被疼惜的男孩，儘管如此，光是擁有曉彤一個人對他的愛，就能點燃希望之火、找到生命的意義。也因為這個世界傷害了曉彤，才讓他決定豁出性命也要換取「讓曉彤重生」的機會。世上沒有任何東西能夠玷污純潔靈魂自由飛翔的空間，曾敬驊以一個殺人犯角色，誓死捍衛，這樣的以愛之名其實要比多數韓劇都更加狠絕，是一種境界。