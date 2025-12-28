潘光中／逆襲既定爽劇框架 「操控遊戲」激起科技時代深層恐懼

想像一下：你是個朝九晚五的牛馬社畜，某天橫禍加身被當成殺人嫌犯，證據確鑿百口莫辯。這時的你，會死心認命、還是絕地逆襲？

韓劇「操控遊戲」講的就是這麼回事。故事以同為池昌旭主演的同名電影（上映片名『虛擬城市』）為基礎，對原有兩小時劇情進行擴充敘事和重新解讀，轉化為12集篇幅，一方面追加了反派勢力的角色與結構階層，加上新增的地下社會場景去豐富故事維度；二方面也充分利用小銀幕媒介的細節優勢，擴展世界觀的構建。無論是否曾欣賞過原作電影，只要是犯罪動作類型的粉絲影迷，應該都能從這部影集中獲得極高的觀影樂趣。

有別於讓主角從頭殺到尾的制式爽劇套路，「操控遊戲」之所以能衝上Disney+全球收視榜首，在於有效發揮「困局論」必備的緊張懸疑設定，同時又呈現小人物冤案翻盤的逆襲反殺，層層遞進出一條爽劇的進化路線。在當下一片微短劇興起的「淺、短、快」浪潮中，既維持了高規格長劇的基本尊嚴，也再度展現韓國影視工業的堅強實力。

往深一層說，「操控遊戲」的最大亮點並非只是賣弄傳統爽劇那些奇觀化情節堆疊出來的刺激，而是來自一開局就把觀眾拖進主角面臨恐懼、無力的真實代入感 —— 一個無辜第三人，只因為種種巧合而成了權勢結構隨機選中的代罪羔羊，陷入完全無法自證清白的螺旋地獄。

以往所謂的冤假錯案，往往來自於司法檢警體系中的因循怠惰或貪贓枉法，需要層層勾串的上下交賊；但本劇中呈現的，卻是一種更現代、更輕省、甚至更優雅的冤案製造方式。對應當下大數據時代各種影音監控累積的個人數位足跡資料，以及AI生成技術爆炸般的極速進步，只要有心有力有權限，某個毫無關聯的人，隨時都能利用你日常生活中無意間留下行動路徑和生物跡證，精確地逮造出完全虛假卻又無比真實的犯罪事證，將你的人生重新改寫。本來用以推進生活進步的科技文明，搖身變為摧毀公平正義的犯罪工具。

換言之，「操控遊戲」給觀眾帶來的不僅止於感觀上的聲光刺激，也不是驚嘆於反派角色的演技有多駭人，而是一種身歷其境的寫實恐懼，讓觀影者深切體會到「你我也隨時可能成為下一個」的脆弱現實。主角逆襲復仇的每一步掙扎，已經不再是單純的戲劇效果，而是為小銀目前每個被激發出的深層焦慮的觀眾，提前做了一趟求生預演。