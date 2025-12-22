塗翔文／地母：女性力量與明星光環

與其說是張吉安改造了范冰冰，不如倒過來看，也可以說是范冰冰導引了「地母」變成如今的樣貌。不只是像「五月雪」晦澀地處理著歷史與地域傳說，讓人難以親近；「地母」更接近張吉安出色的處女作「南巫」，讓神祕難解的巫術和複雜糾結的龐大背景隱身在後，聚焦於女主角的處境與狀態，即使觀眾在模糊未解的訊息中遲疑，也能緊貼著范冰冰的一舉一動，獲得情感共鳴。

故事背景在九十年代的馬泰邊境，農婦鳳音表面上是個支撐著三口之家的單親媽媽，卻得同時兼負起死去丈夫的兩個任務：一方面替鄰人女性爭取土地正義，一方面是幫大家化解降頭的巫醫身分。人的恩怨、靈的糾纏，還有母親身分的憂慮操心，在梁銘佳調度得宜又如詩如畫的攝影輔助下，所謂「地母」二字既有天地蒼茫下的象徵意義，也暗示著這個女性背負著的枷鎖責任。

電影的敘事就在女主角不停奔走於這三者之間逐步展開，漸漸地觀眾才在緩緩迂迴的情節中理解，這一切更像是她面對丈夫過世之後的心結，整部電影更可以解讀成她如何終於「放下」的過程。面對有形的、無形的難題，還有一雙兒女一個支持一個反叛的態度，鳳音的哀愁與苦痛，在范冰冰的詮釋之下從樸實壓抑走向最後的爆發覺悟，她的表演不只是明星改造的奇觀而已，確實有精彩的層次，更是整部電影的引航者。

張吉安總是在電影裡放入許多的符號訊息，有些屬於角色，有些屬於典故，在這方面的掌控不一，確實是電影裡比較大的問題。比方那頭不斷出現的水牛，其實充滿著鳳音欲望與曖昧的象徵，但電影裡始終處理的很隱晦，不敢大膽地讓牠和她之間出現更露骨的詮釋；又比如最後突然揭露的惡巫師甚至驚人的陽具崇拜，都有點覺得突如其來且未能細解的困惑。

所以幸好有了范冰冰。明星魅力永遠在此，觀眾一方面知道鳳音幾乎認不出來的外形是大明星所扮，一方面也被緊緊吸引，跟著她感同身受，得以走入核心而不至於迷失了方向。電影最迷人之處永遠得回到人物本身，「地母」即便有一定的難度，范冰冰又像是連接那道關隘的門檻，就算不求甚解，也能帶來情感上的撼動能量。這是個成功的選角，也是個相得益彰的結果。