雀雀／為何韓國拍你旁觀的罪而台灣拍女孩與深度安靜？

韓劇「你旁觀的罪」描述女主角自小在家暴風暴擦邊長大，原以為長大以後就沒事了，卻在一次返家時、驚覺父親依然在對母親施暴；與此同時，伴她長大的閨密也淪為受暴妻。為了好好活下去，她們決定聯手除掉家暴男，不想卻拉扯出一連串朋友圈、家庭、社區乃至涉及多條人命的社會風波。

在典型韓國女性復仇劇之外，「你旁觀的罪」女主角身分就是家暴見證者，她雖倖存下來、沒讓自己陷入受暴的深淵，但也總是旁觀了自己的母親或者閨密受難。介入很麻煩、自己搞不好也會中槍，但在顧忌了多年之後，終於選擇在自己人生中最有能力的時候，決定站／戰出來。

每一場革命，一開始都是你死我活的。即便影集的發展走向與現實的連結愈來愈遠，卻也有惡夢無限延伸的心理恐懼埋藏其中。儘管類型形式沉重，亮眼的點閱數字本身就已達到宣導社會議題的作用。

韓劇是韓國女性的心靈迪士尼和心靈Netflix，真實生活裡得不到的戀愛美夢或是性平伸張快感、戲劇裡面都有。一如宋慧喬在「黑暗榮耀」以生命賭一場復仇大業的梭哈暢快，就是要鬧得人盡皆知、讓整個韓國見證校園霸凌文化所孕育出的韓國怪物和成人世界扭曲樣貌。

無獨有偶，舒淇與沈可尚的劇情片導演處女作「女孩」、「深度安靜」也不約而同，繞著家庭暴力的故事核心打轉。同樣都是緊扣女性受創於家暴的影視題材，為何韓國拍了「你旁觀的罪」，而台灣拍的是「女孩」與「深度安靜」？

或許不是勇敢與美感二選一的問題。兩部台片都刻畫出了女性孤軍奮戰的深刻孤獨感。「女孩」裡的9m88與白小櫻終究無法互相救贖，而是靠著放生一途來達成對女兒的保護；「深度安靜」林依晨把「不可說 」演繹成精，留下張孝全一個人愣在原地、然後窮極自己拚命去解密妻子在世時到底經歷過什麼事情？

創作者其實是很有意識的、慎重的把觀眾擺在旁觀者的位置上去的。他們忍耐住了不去批判，就是為了讓男性觀眾族群也能願意好好去正視、去看個清楚，這個社會不對勁的地方究竟是在哪裡？

相較之下「你旁觀的罪」大力演出施暴過程的直球批判、以及女性互助關係的鋪陳，顯得非常冒犯，也看似是放棄了男性觀眾族群。但有趣的是，追劇觀眾的性別比例統計上，一向是女多男少，與其去擔心男性觀眾追劇意願？韓劇選擇了「不如好好去照顧真正的TA（目標受眾）」這條路。

世上所有沒受暴過的婦女族群都是倖存者，她們都曾擔驚受怕過。而這些被拍得很美但其實很痛的故事，一樣都是警世錄。