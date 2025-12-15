馬欣／旅行與人生的一體兩面，「旅與日子」

這雖然不會是熱門的票房片，但是現在混亂世道所需的電影。由日本擅長拍人心微塵與生活況味的導演三宅唱執導，且改編自知名漫畫家拓植義春的作品。電影故事線以虛實兩線進行，以進入所熟知的荒謬與偶然的人生語境裡。

有人生閱歷的人，多少知道我們常是掉進某種際遇中的，既像井又像暫時的洞穴中，不只是人生的高低潮，而是突然碰壁的茫然。「旅與日子」以無邊的山林雪境與海岸，對照城鎮的密集與快速聚散。

此片以鮮活的景色差距來作故事對話，很有俳句的意象美，大有美學中的留白意境，對映了如今語言如細雨不停的焦慮城市。三宅唱與拓植義春的創作精神朝向自然的捕捉，讓主角從龐雜的現實中，藉著時空景象與旅程，進入一個與外界海與雪花同聲息的世界。可以說，這部讓觀眾同步感受到步履不歇的沉思，讓感受先於腦袋運作而呈現韻致。

電影的主角們都符合今日世代的群像，在快速變化的世界中，無法有歸屬感的年輕人。在市場追尋簡單易懂劇情中，仍在堅持創作精神的矛盾劇作家。這些人你我都不陌生，他們展開了旅程，不是像我們在社群上看到的趕集旅程，而是去一陌生的地方體驗陌生的自己，追求零的旅程。從而在這過程中，忘記所有被制約的，以一陌生人來看自己的處境，如少女在電影中說的：「好像可以重生了一般。」

當世界愈快，人心愈想慢的真實處境，這次被真實地拍出來了。源自拓植義春那充滿心靈意象的故事，看似是暫停但更像是長征的旅程，讓拓植義春的許多短篇漫畫雖然掐頭去尾，然而卻精準地捕捉了照著計畫過活對中年人才是迷途的真滋味。是很有後座力的一部電影。

知名的三宅唱導演自由地出入在拓植義春抽象的故事裡，成為一種巧妙融合，更開展了一種新的旅程意義，即便是在地人，他們的意識都「生活在他方」一般，在電影的簡短對話，與大量的生活感鏡頭中，拍出了旅行反而成為人生重心的當代人游牧心情。

在感官上不只有植物與食物的營造，在孤獨感上更是留下瀟灑餘韻給觀眾。此片需要看大銀幕，才能感受到感官的豐富。