左光平／三金的選擇：不同語氣裡的文化現場

2025的三金音樂作品得主，在金馬落幕後完整揭曉。金曲獎的年度歌曲選擇了屬於都市的「星期五晚上」，而金鐘獎的戲劇原創歌曲則選擇了寫給土地與信仰的「神的回信」，金馬獎則從影像的暗黑母體裡長出了「布秧」。雖說是完全不同文化狀態與評審選出的作品，但都表達出了對情感的不保留與直視。

「星期五晚上」在金曲獎扮演的角色可以像是「音樂市場的地震儀」。它平衡的是生活的震動，包含加班後的疲憊、社畜式的心事、以及在周五夜晚燈光底下無處安放的躁動。這首歌像是一個產業訊號，在華語流行裡的敘事主體，還是有某一塊從宏大、抒情、悲壯，轉向切面更細小、更貼地的你我觀點。

金鐘獎戲劇原創歌曲「神的回信」就像是另一種情緒頻率。它來自「星空下的黑潮島嶼」，這樣的作品本身就具備強烈的土地記憶與文化敘事，歌曲更是以一種安靜的信仰語氣，回望我們腳下的島。在這幾年社會情緒偏緊繃的氣候中，人們對於「穩定」有一種格外強烈的渴望，而「神的回信」剛好提供了這個出口。它沒有誇張的旋律線，反而是用非常具克制的方式，讓情緒從劇情裡慢慢滲出來。2025的影視產業正在擴張與消弭中拉扯，平台化、國際合製、OTT的流量邏輯都在改變歌曲存在的方式，「神的回信」剛好提醒大家：戲劇原創歌曲除了功能性，更有藝術上的情感符號存在。

金馬獎的「布秧」來自於電影「地母」，「布秧」敘述電影的質地，不討好也不取暖。它帶著一種近乎儀式性的節奏感，像農事，也像生命的輪替。從旋律、樂器編制，到戴佩妮聲音裡的誦念感，都讓這首歌在電影本身之外還能獨立成立。金馬獎選擇「布秧」，反而像是在替整個電影產業定義，讓電影歌曲保留了那種介於傳統與現代之間的縫隙，其實是很前衛的選擇。

這一年，台灣的創作環境明顯走向類型更加分眾，語氣也更加生活化的狀態。流行音樂不再只追求空間式的大舞台感，而是轉向社群上的細膩敘事；戲劇音樂則從背景音效慢慢被推往情緒核心，甚至成為引發討論的文化事件；電影音樂更是大膽地擁抱非公式化的創作，試著用聲音建立世界觀。產業經過這幾年的市場震盪，從疫情之後的演唱會爆發，再到短影音平台的切割，以及AI介入音樂製作的速度和建立，大家開始重新尋找「作品為何值得被記住」。

在這個時代，我的感受是大部分人對於「意義」的耐心變少，但對於「真實」的需求更強烈。而這樣的文化交集，勵志點看，或許也代表我們準備在更大的世界裡長成新的形狀。