袁永興／白安「星期八 Eighth Day」

白安以電子聲響作為骨架，化極簡曲風為一層光影稀微的霧，夾帶著現實與想像之間的情緒，把不存在的「星期八」視為一如我們每天都在面對的日常，想像它才能包覆住所有來不及說出口的話、錯過的告別以及那些還放在心裡的人時事地物，最後讓所有遲疑的堆積，成就了這張專輯。

長笛聲中的開場序曲「時間膠囊」連著歌曲「星期八」把專輯概念展現的清晰且具象：在電子音符的氛圍中唱出打開塵封的故事。歌詞不斷吟唱著的「你說要帶我去月球，那裡的空氣很稀薄」，像是借著致敬張雨生，表述自己似是輕鬆其實心底有裂縫，質疑夢想跟長大不管有無理想美好生活都得接受。

而即使歌曲有著輕快節奏，白安的歌聲中始終帶著輕微的抑鬱，於是歌曲「電影類型」把愛情越過時間的框架唱出「我記得我的心一直在分心」、「你是我從未想過愛上的電影類型」，一種後青春的酸澀仍在，卻映照出另一種真愛還在路上等待的心情。「路邊野餐」延續著這份心緒吟唱「一時興起的點綴，你是我貪心的表現」，歌曲雖受俄羅斯Arkady and Boris Strugatsky的科幻小說啟發，說著外星人不要的東西被地球人當成珍貴的寶，白安將之萃取成愛情的歌：感情很多時候是別人不要的，但會有另一些人覺得很珍貴。

這張專輯一直走在迷離深邃與流行旋律的交錯上，前半段節奏溫緩行進，到了歌曲「數羊」、「白熱化」的時候變得緊湊馳騁，鋪陳有序堆疊帶些奇幻感。到「我該用什麼才能留住你」轉為輕柔平順，音色歌聲多了層空間感，編曲讓人聯想起八零年代新世紀樂手Ray Lynch的手法，而這首獻給父親的思念曲在專輯中也顯得特別動人傷感。

這張「星期八」專輯有著白安深刻且清楚的轉變，在音樂中尋找適切的對話與面對的課題，猶如形式的挑戰都是為了轉化情感妥適的處理，為未知的旅程找出可能的目的地。