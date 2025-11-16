雀雀／「看看你有多愛我」人人網紅時代如何改變家庭

「看看你有多愛我」描述楊謹華所飾演的單親媽媽，幾年前仰賴可愛的女兒吸睛影片而順理成章變成親子網紅，業配直播成為這個家庭的營生方式，卻也混亂了家庭成員之間的對內與對外表達，尤其女高生女兒（林思廷飾）在面對（拿著鏡頭的）媽媽時都不能做自己，還要端出網友所喜歡的人設認真演戲。演著演著，女孩也就把演技拿去學校對付老師了。

短短6集劇集卻鋪疊出大量的議題，包括網路社群文化如何成為青少年少女的生活社交重心，年輕人卻又會受到偽造或惡意剪輯影片擾亂認知而不自覺；但被關注與被愛的感覺、以及展演獲得按讚和幫忙家裡賺錢的成就感也都來自於社群平台。水能載舟亦能覆舟，當代人是該好好認真思考，人的一生，要用多少時間與手機相處才不算是浪費。

雙胞胎女兒擁有截然不同的兩種成長處境。林思廷飾演的凱希是家庭門面，卻需承擔私生活被侵擾的人生，且對於媽媽的各種需求也都只能配合，就算被要求演出一場離家出走案，身為乖女兒的她當然還是照辦；詹子萱飾演的莉莉因個性害羞而逐漸變成家裡的隱形人，姊姊配合媽媽、妹妹就凡事都讓著姊姊。到最後，就連網紅家庭裡最不網紅的成員也都被失蹤綁架案所反噬受累。

金鐘60新科影后楊謹華再度用高度複雜的表演扛住角色。她將一個夢想殞落、當不成明星，後來育兒成為網紅的當代單親媽媽求生戰鬥力開到最大，面對嚴厲嘴利的母親、和兩個叛逆期的女兒，生活失控的她偶發瘋癲感著實寫實。對著鎂光燈展示「影后」般的炫技表演已經難不倒楊謹華，反而劇中看她在直播之外、純粹而感性的真情流露樣貌才是珍貴，畢竟人類在沒有面對鏡頭時候下的言行，觀眾永遠比較相信。

流量和輿論時時刻刻驅策著這一家人，以至於教養的方式、過往的影片事件，甚至當下發生事件的真假，都有可能成為她們被攻擊與質疑的癥結點—而當原本只是生命插曲的小事卻被揭露大事、並如滾雪球般成為畫靶射標的社會性話題事件，她們的家庭關係會變得更團結？抑或是被擊潰？與時下名人網紅分手或離婚事件不同的是，親子關係愛恨交雜、不能說斷就斷，考驗的本來就是人與人之間理解互諒的最大努力極限。

微網紅滿街跑的時代，任誰都可能是小網紅或網紅的家人，都會被社群事件所影響。看看「看看你有多愛我」，看看自己的社群生活，不論你扮演的是哪個角色：但凡身為網友、網紅或親友，其實只要在留言、展演和責備之前多思考個1分鐘，或許就能減少很多因而衍生的網路亂象，世界就會因此變得不同。