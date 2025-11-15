「因為常玉」是一次多角度的去細讀常玉的分享與交流。圖／姚謙提供 我始終相信，閱讀是人生最重要的一件事，它書寫了生命的重量，也書寫了自己思考與這個世界的關係，無論是在文學閱讀、音樂閱讀、或藝術上的閱讀，對我都是不可取代的養分。特別是在藝術閱讀，發現年紀愈長，自己開始有點偏重的沉溺起來，尤其對於常玉，從95年初見他的作品後總是無法調整自己偏愛之心；也因為常玉的藝術閱讀而愈挖掘愈豐富。從不斷重覆閱讀與觀看他被發現所留下的作品，到研讀他走過的時代與經歷過的人生、交會過的人、事、物，讓這麼一位謎一樣的藝術家，從被重新拾起，再一點一點從時間洪流中逐一挖掘回的資料，去印證其作品中蛛絲馬跡的變化，和創作時的心理活動；彷彿每次閱讀都有著某種不可言喻的恍惚若悟的啟發，同時也對照出各自閱讀者自己所處的人生與時代。當然，這一切最重要的動力是：常玉的作品太動人也耐人尋味了。

讓我能有這樣豐富閱讀和感知的過程，這與半生投入研究常玉的衣淑凡女士，她的有序有為挖掘與整理所得的慷慨分享有關，衣女士絕對是我在藝術上養分的重要來源和榜樣！再加上視常玉如命的施俊兆先生，因為他不倦的探索解讀和分享，從他身上我亦學習很多。兩位在我的藝術收藏近三十年中，可以不斷的透過他們閱讀常玉的新發現，以及他們勤於探索二十世紀華人藝術家們的分享和交流，讓我在藝術閱讀上成長，成了心有所繫的摯友，這是我何等的好運氣啊。同時也因為他們而延伸擴散，我也與更多喜愛藝術的各方朋友，因為常玉的各種閱讀交換，增加了我對藝術眼界與思考的厚度，同樣地開闊了我對世界與人際的寬度。

七年前與衣女士和施先生合作策展的「細看常玉」是一扇門，順著這個展覽至今，衣小姐又挖掘整理出更多常玉先生新資料，讓喜愛常玉的藝友們有了更多的線索和角度去觀看作品，啟動了更多線索脈絡與思考。特別是衣女士在新書中詳細編列的常玉年表，依時間序去對應到藝術家所身處的那個時代和那個時代中的人們，才可以更客觀仔細地看到時代與藝術家能成就偉大作品之間的關係。

在「細看常玉」之後，我有了更多機會與喜歡常玉的朋友們，交流彼此閱讀常玉的想法；更是讓我有了：因為常玉打開了我觀看藝術的豐富感。七年雖不長，但世界好像劇烈顛倒與波折了一輪，藉著衣小姐新著出版後與一條的邀約而啟動這一次「因為常玉」；這是一次多角度的去細讀常玉的分享與交流；從衣淑凡女士鑽研整理的常玉年表開始，到Robert Frank鏡頭下的常玉原始照片，再到幾位摯愛常玉藏家借展珍貴無比的原作，以及多位當代喜愛常玉而對應創作的藝術家作品，最特別的是展中邀請了對應常玉作品中東方工藝相關線索的專業創作者，他們也因為對於常玉的尊重與喜愛而生的回應之作。在兩座絕美的古徽宅中交織了此次「因為常玉」。

這不只閱讀常玉也閱讀我們的時代，一切都是因為常玉而起。