馬欣／散發伊藤潤二漫畫魅力的恐怖片，「乖狗狗」

無疑的，這是一部大膽的恐怖片。它沒有迎合市場嗜血的重口味。而純粹從一隻狗狗的視角，看到人類重病後的惶然、家庭關係的緊張，以及鬼屋中的靈異現象。雖然早年也有「貓眼看人」（1985年）這樣傑出的驚悚片，但「乖狗狗」更多的是狗對主人情感面的描寫，可以說它是一部寵物狗對主人愛的告白故事。

由於側重於狗狗的視角，網上也有不少批評聲，認為情節不夠豐富，或敘事法不夠清楚。然而心靈意象原本就真假參半，也是拼圖般的破碎狀。此部以單一視角的障眼法讓人感受「未知力量」的逼近與臨在，其實是跟觀眾一起完成的作品。且回憶的碎片更能展現情感的後座力。以這點來說「乖狗狗」是部沉浸式的電影，適合用感官去體會的作品。

故事以男主人因重病而搬回廢棄老家休養開場，他帶著狗同行。在那近乎沒有人煙的地方，主人的半放棄意志隨著那廢宅一起凋零著。狗強大的嗅覺與聽覺製造出感官的新開發。它不僅帶出靈異的刺激，同時狗因感知到主人如影隨形的死亡氣味與情緒，讓故事陷入了多重的迷霧與漩渦中。它比較像是漫畫家伊藤潤二的潛意識漫畫「漩渦」與「長夢」，重點不在前後脈絡，而是在一種迷障中，主人與狗都難以掙脫。

這種巨大事件的拉力，讓日常生活都一點一滴產生異變感，主人的身體以狗的視角來看，也呈現出一種異變的氛圍，其實在執導手法與鏡位上都高明。甚至你在回味此片時，也會懷疑哪一幕只是狗狗回憶的錯置，因為前後對照是有回憶符號的偏離，甚至是狗狗在故事語境中出不去的情感回放。

它可以用擬人的角度去看，一起體驗創傷症候群的階段，也可以因為愛惜狗而深感人間對於牠們的無視與無情，彷彿寵物狗最多的是為了提供情緒價值，但此片中，狗身為主角表現出鮮活的生命感受，破除人類看待生死與自我最大的視角，其實是有藝術片的靈光神采的。狗狗的演出直逼「墜惡真相」的梅西。

自然，它不是會大賣的電影，但狗非附屬於人類，而將重心放在牠本身即是完整個體的感受上，牠是有動物片以來，最尊重動物的作品之一。