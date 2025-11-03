聽新聞
0:00 / 0:00

馬欣／散發伊藤潤二漫畫魅力的恐怖片，「乖狗狗」

聯合報／ 馬欣，影評人
「乖狗狗」被讚是年度最佳恐怖片之一。圖／好威映象提供
「乖狗狗」被讚是年度最佳恐怖片之一。圖／好威映象提供

無疑的，這是一部大膽的恐怖片。它沒有迎合市場嗜血的重口味。而純粹從一隻狗狗的視角，看到人類重病後的惶然、家庭關係的緊張，以及鬼屋中的靈異現象。雖然早年也有「貓眼看人」（1985年）這樣傑出的驚悚片，但「乖狗狗」更多的是狗對主人情感面的描寫，可以說它是一部寵物狗對主人愛的告白故事。

由於側重於狗狗的視角，網上也有不少批評聲，認為情節不夠豐富，或敘事法不夠清楚。然而心靈意象原本就真假參半，也是拼圖般的破碎狀。此部以單一視角的障眼法讓人感受「未知力量」的逼近與臨在，其實是跟觀眾一起完成的作品。且回憶的碎片更能展現情感的後座力。以這點來說「乖狗狗」是部沉浸式的電影，適合用感官去體會的作品。

故事以男主人因重病而搬回廢棄老家休養開場，他帶著狗同行。在那近乎沒有人煙的地方，主人的半放棄意志隨著那廢宅一起凋零著。狗強大的嗅覺與聽覺製造出感官的新開發。它不僅帶出靈異的刺激，同時狗因感知到主人如影隨形的死亡氣味與情緒，讓故事陷入了多重的迷霧與漩渦中。它比較像是漫畫家伊藤潤二的潛意識漫畫「漩渦」與「長夢」，重點不在前後脈絡，而是在一種迷障中，主人與狗都難以掙脫。

這種巨大事件的拉力，讓日常生活都一點一滴產生異變感，主人的身體以狗的視角來看，也呈現出一種異變的氛圍，其實在執導手法與鏡位上都高明。甚至你在回味此片時，也會懷疑哪一幕只是狗狗回憶的錯置，因為前後對照是有回憶符號的偏離，甚至是狗狗在故事語境中出不去的情感回放。

它可以用擬人的角度去看，一起體驗創傷症候群的階段，也可以因為愛惜狗而深感人間對於牠們的無視與無情，彷彿寵物狗最多的是為了提供情緒價值，但此片中，狗身為主角表現出鮮活的生命感受，破除人類看待生死與自我最大的視角，其實是有藝術片的靈光神采的。狗狗的演出直逼「墜惡真相」的梅西。

自然，它不是會大賣的電影，但狗非附屬於人類，而將重心放在牠本身即是完整個體的感受上，牠是有動物片以來，最尊重動物的作品之一。

狗狗 寵物

延伸閱讀

MLB／熱血關門如漫畫情節 山本由伸奪MVP：感覺回到年少時期

「千篇一律」的貓與「千奇百怪」的狗

《BLUE GIANT 藍色巨星》熱銷1370萬冊上映 少年立志成為世界第一爵士樂手

廚餘疑成非洲豬瘟破口 卓榮泰籲國人把食物全部吃完「不要產生廚餘」

相關新聞

馬欣／散發伊藤潤二漫畫魅力的恐怖片，「乖狗狗」

無疑的，這是一部大膽的恐怖片。它沒有迎合市場嗜血的重口味。而純粹從一隻狗狗的視角，看到人類重病後的惶然、家庭關係的緊張，...

雀雀／「妳和其餘的一切」愛恨昇華閨密情

女性情誼故事從19世紀「小婦人」、「理性與感性」在父權社會尋求婚姻保障人生同時找到情比姐妹深的平衡敘事，歷經過20世紀「...

于國華／泥土的芬芳、天人的和諧：犬香薷

「犬香薷！」走進農業部林業技術服務大樓，迎面而來的香氣令我精神振作。對於「犬香薷」（「薷」讀音同「儒」）的氣味已經很熟悉...

王祖壽／家家給我們的從從容容

終於秋涼了，可以靜下心聽歌的季節氛圍，唱片市場匆忙來去，家家今年新專輯「你給我的」經過漫長煩躁的暑氣逼人，還是這麼耐聽。

雀雀／舒淇、李心潔「回魂計」 誰是真正的詐騙受害者？

華語女性復仇劇「回魂計」由李心潔、舒淇所主演，加上賈靜雯共3位金馬影后飾演受詐騙的資優女孩母親，她們的女兒分別遭遇了死亡...

陳穎Ying C／無甜點菜單的悖論：是「甜點」的終結，還是「定義」的解放？

在甜點師如此活躍、重要性不可忽視的當代餐飲界，法國餐飲媒體「Bouillantes」做了一項出人意表的調查——是否該在餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。