雀雀／「妳和其餘的一切」愛恨昇華閨密情

女性情誼故事從19世紀「小婦人」、「理性與感性」在父權社會尋求婚姻保障人生同時找到情比姐妹深的平衡敘事，歷經過20世紀「紅玫瑰與白玫瑰」與「流金歲月」以兩性視角切分看待不同女性美麗與哀愁，也留下了經典女性角色臉譜。

但到了21世紀「七月與安生」之後，就再也不管男人怎麼想了：閨密之間的互相欣賞、相愛或怨懟，就是兩個女主角的交流聚焦，獨自掌控住女性友誼詩篇的詮釋權，無關乎男人。金高銀、朴智賢主演的韓劇「妳和其餘的一切」亦是這種閨密昇華情。

「妳和其餘的一切」描述電視劇編劇柳誾重與知名金獎製片人千商燕長達30年的情牽歷程，兒時她們羨慕彼此所擁有的家人、經濟或個性資產，但仍融洽共處。在千商燕家庭出現變故而分飛之後的重逢，也能從生疏很快變回親密。唯獨就是愛上同一個男人這件事，變成了雙姝情感開始糾結甚至分化的關鍵。

然而不論是對愛情的潔癖或是執念，兩人的雌競關係其實已經完全脫離了過往女性對於男性的情感經濟依賴或者婚姻成家的渴望，而是一種超越和自證。她們各自證明了自身才華、獨活能耐與異性吸引力云云，活出自我價值。其實她們真正欣賞與崇拜的永遠只有對方而已，其餘的一切都是次要。於是當結局來臨，男主角完全被消失且沒交代他的後續？戲裡戲外也都沒人在乎。

比起不愛或不恨，在乎才會又愛又恨。柳誾重與千商燕面對面時，總因對方的光芒而折射出自己的不足，變相地督促了彼此的努力與進步。世界總是在為她們貼標籤，但貼標籤與撕標籤是一組成長的配套流程，反覆操作，也使得她們變成更好的人。

全劇細膩煲滾著這一對真正的靈魂伴侶日常相處細節來映照出她們對待彼此比家人更無私的犧牲奉獻、以及比仇人更兇狠的互咬鬥爭，相愛相殺情節之所以好看，是因為我們都知道，若要徹底了解一個人，就需經年累月，最終才能看得出眼神也摸得出軟肋：例如，柳誾重與千商燕一個對媽媽牌全然沒輒、另一個倔強病比癌症更加沒救，只有她們能夠接住彼此。但就在一次的漏接電話，換來從此形同陌路。

再回頭已百年身，肉體與精神的告別過程促使柳誾重將兩人的故事重寫。金高銀感性地演出了區別，她對老師、對初戀以及對閨密的感情總是慎重捧在手心上，凡事全力配合，相處也日常地如同家人。可當轉頭對待男友、同學、同事甚至是上司，柳誾重就沒給出相同待遇。這種被千商燕一家人吃得死死的、但終究是心甘情願的笑看自己且毫無計較地去承受一切，正是人間最美的親人之愛。