于國華／泥土的芬芳、天人的和諧：犬香薷

「犬香薷！」走進農業部林業技術服務大樓，迎面而來的香氣令我精神振作。對於「犬香薷」（「薷」讀音同「儒」）的氣味已經很熟悉，當下正是為了它來到這裡，參觀「藤田安二與犬香薷」展覽。

一九二九年來到台灣的日本學者藤田安二，野外採集到兩株形態相似、氣味不同的乾汗草屬植物。他想到，植物分類向來依據形態；如何透過精油化學分析，做為植物分類的另一佐證？

藤田安二耗費三十多年，收集台灣以及東南亞地區眾多乾汗草屬植物，利用精油成分區別為廿九種、六個變種，並以「犬香薷屬」為名，再將「犬香薷屬」細分為「犬香薷群」等三個類群。但是他立基於化學分析的這一套植物分類方法，並沒有被廣泛接納。

藤田安二在一九七六年去世。四十多年之後的一個酷暑天，農業部林業試驗所研究人員林建融前往野外採集植物，走在乾涸的河床上聞到一股香氣。他循著香氣找到石薺薴（讀音同「石濟寧」），它在民間被稱為「痱子草」，傳說泡水洗澡可治皮膚汗疹。

林建融和同事葉若鋆合作研究石薺薴的化學成分與種植特性，意外從泛黃的文獻中，發現藤田安二留下的大量研究成果。經過比對，認為石薺薴很可能就是藤田安二分類方法中，屬於「犬香薷群」的一種植物。

石薺薴精油具有香氛與抗菌功效，是潛在的商業價值；但推廣必須先種植。誰願意種這些看不到經濟前景的野草？土地公給了答案。

人稱「柯姐」的柯信淳，十多年前陪伴先生移居至宜蘭雙連埤養病。她每天祈禱土地公保佑先生病癒，承諾用自己的一生護衛雙連埤的自然環境。先生去世了，柯姐的社區永續行動卻積極展開。她和社區十多位農民接受挑戰，以友善農法試種石薺薴。

另一個關鍵角色出現了。芳療香氛品牌肯園的創辦人溫佑君，致力尋找台灣特有香氣，得知林試所和柯姐的石薺薴培育計畫，決定由肯園契作三年，收購全數石薺薴，並進行實用研究。

生長在雙連埤濕地、林試所培育的原生種石薺薴，經由產官學三方合意，有了特殊的名稱：犬香薷。肯園開發了犬香薷精油以及皮膚保養產品上市，今年更行銷到日本，同時介紹藤田安二的貢獻。

市場對犬香薷還很陌生。溫佑君依據犬香薷的氣味特性，給了它一個暱稱：台灣薰衣草。

朋友傳來犬香薷收割的照片，我心中滿是感動。為尋訪薰衣草香氣，我去到法國普羅旺斯、日本北海道，甚至中國新疆。遇見犬香薷之後，我的嗅覺喜好很快轉向它。跨越百年時空，專家、社區、企業的共同堅持，為犬香薷這種展現台灣風土個性的獨特氣味，增添了甜美又倔強的天人和諧之美。