王祖壽／家家給我們的從從容容

終於秋涼了，可以靜下心聽歌的季節氛圍，唱片市場匆忙來去，家家今年新專輯「你給我的」經過漫長煩躁的暑氣逼人，還是這麼耐聽。

相對於家家上一張「還是想念」專輯（2019），表面上看，這次「你給我的」狀似平常。「還是想念」從外在形式（3CD各有主題，分別由陶晶瑩、五月天石頭、劉若英小作文引言）的用心，到內在核心（豪華的詞曲作者名單，一次多達15首配合主題各類音樂展現，一統在家家熟成聲調演繹之下）的嚴實，唱片市場並不多見。

「你給我的」回到10首歌常態建制。第一首「再見那個誰 」句子之間的留空、響指不經意的鬆弛感，開場有點耐人尋味。第二首「還沒 」 聲腔悠遊，吉他、貝斯、鼓、男女合聲漸層加入，收尾綿延如詩。第三首「月不落」合聲直接融入前奏，到間奏再與家家吟唱合流，其間管樂像雞精滴入提味，「不落」音同「部落」（家家詞曲），鋪成綿密的音場磁網將她的想念也把人擁入懷中。

光憑音場就能像一部電影的話，家家「你給我的」讓我想起「我的完美日常」（2024奧斯卡入圍最佳國際影片）裡的役所廣司，從尚未透亮的清晨起身準備出門，平淡有序而飽滿的儀式感，晨曦中開車上路，當他放入錄音帶按鍵的瞬間，就像進入家家的第四首「放飛」，舞曲輕揚還有笑聲，城市喧囂中的一天這樣開始多好。

「放飛」其中兩位作曲Derrick Sepnio與Fergus Chow正是「你給我的」專輯製作人與編曲（包括所有樂器），五月天瑪莎（音樂總監）這次用多元化音樂背景的兩人，營造出這張專輯風格一致的音樂性，就像「我的完美日常」透過德國導演文．溫德斯，捕捉出東京城市風情人文生活新美學。

專輯第五首同名歌曲「你給我的」抒情到激越，歌聲停下鋼琴收尾的瞬間，猶如體操鞍馬的完美落地。「分了吧 」韋禮安第3度在家家專輯裡發揮愛情攻防辛辣的創作視角。「只管今天 」潘燕山（披星戴月的想你）為「巧克力 」十年後配上馬卡龍，無論融入狠勁或灑脫搖擺，家家從容自如聯結推進著整張專輯的可聽性。

第八首「隐形」鋼琴前奏讓氣氛沉澱下來，主打療癒歌聲忽然貼近耳邊傾訴。第九首「你呢」家家與麋先生聖皓合唱，嗓音特調形成倒數之前還有彩蛋。第十首「我愛的歌 」靈魂聲腔反芻，最後停頓五秒，再與合聲、尾奏傾瀉奔流的大段結尾像高空焰火。

狀似平常的專輯，卻能讓人按序聽到最後，就像電影沒有中途離場。從「還是想念」到「你給我的」一晃相隔6年，即使各種原因唱片世道如今連滾帶爬，家家靈魂歌姬步調依然從容，不媚俗、不駭俗、不改初衷，就像「我的完美日常」結尾役所廣司駕車，鏡頭一直鎖定他滄海桑田的臉孔，即使表情五味雜陳，但幸好車上有Nina Simone熟悉的「Feeling Good」（1965）爵士靈魂美聲一路相伴，未曾改變。