雀雀／舒淇、李心潔「回魂計」 誰是真正的詐騙受害者？

華語女性復仇劇「回魂計」由李心潔、舒淇所主演，加上賈靜雯共3位金馬影后飾演受詐騙的資優女孩母親，她們的女兒分別遭遇了死亡、變植物人，以及活下來成為倖存者的3種情況，是以3位媽媽雖組成了陣線聯盟，但根本上對於詐騙集團的恨意仍有所不同。

一開始頭號犯人張士凱（傅孟柏飾）就遭處死刑，安樂死法對照著遭凌虐而死的女孩（方郁婷飾）破敗屍體顯得相當諷刺；受害者母親找到神女進行儀式讓死刑犯「回魂七天」也別具創意，全劇時不時會出現令人意外的劇情轉折和動作戲場面，總的來說，重口味的情節、獵奇畫面和神秘又懸疑的事態發展，「回魂計」確實讓觀眾隨時都能保持在熱鬧看戲的興致上頭。

李心潔駕馭類型演出具好萊塢演員水準，鬼后演起復仇母親「趙靜」，狠度全開、沒在客氣。沒有她就沒有死囚復活的好戲可看，李心潔的眼淚與親吻能夠震懾住觀眾，來自於角色為了恨可以掏出她最真情實感的愛來當作武器，當下全世界都知道她為女復仇可以不擇手段沒有極限！而正正就是這種偏鋒的正義，才能喚醒與振作起當代觀眾的追劇疲乏症候群。

與其說是復仇劇，「回魂計」全戲恐怕是更偏向詐騙主題、反覆考驗人性的影集。李心潔與舒淇組隊復仇與反詐騙的過程中，漸漸的全劇角色每個人都被揭露出內心有鬼的事實：相較於鍾欣凌打著慈善名義吃人血饅頭、或者劉主平堅持做著她冒牌公主的美夢不願面對現實，傅孟柏固然罪大惡極、回魂後又像打不死的小強，卻也是全劇惡人裡最清醒的一個，總能在受罪之中，連自己的命運都冷眼冷靜以待。

除了李心潔之外，若「回魂計」能繼續拍下去，怕是連舒淇也都有可能成為幕後黑手甚至是最大魔王，而這也就是舒淇演技好看的地方──她所飾演的汪慧君個性猶疑、反覆，在媽媽群之間帶著舉棋不定的牆頭草姿態；轉過身來卻又可以詐騙到鮮肉牛郎的真感情，使之為自己賣命。透過舒淇的帶領，走了一輪大小詐騙事件，影集也帶觀眾深度探討到人性本質裡的幽微百轉。但到最後，唯一不能確定的，就是汪慧君究竟是好抑或是壞？

該劇也觸碰到了女性情誼容易被分化的原因，來自於父權社會遊戲規則對她們不友善、且隨時都有滅頂的生存危機需要面對。方郁婷演得很純粹，是為善良獻祭的女孩，因為如今世道已不再視貞節牌坊或好人卡為偉大，人活著就要對於來自世上的所有惡意有所警惕與防備。是資優班也沒有用，因為在出社會以後，才會出現真正最難、最恐怖的利益結構無解之題。