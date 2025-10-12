雀雀／潤娥「暴君的廚師」在免洗追劇文化中勝利

電視節目如何引領世界風潮？韓國廚藝實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」2024年9月爆紅成台韓現象級綜藝節目，第2季甚至拍製不及。在粉絲引頸期盼今年底「黑白大廚2」到來之前，去年底先有台灣美食實境秀「夜市王」開播，在台接力成為同類型最大贏家節目；2025年初開拍、今夏登場的古裝劇「暴君的廚師」則進一步將做菜過程的故事性與觀賞性影劇化，繼續以韓國飲食文化征服全球觀眾。

潤娥無疑是「暴君的廚師」女主角演員的完美人選，本就廚藝了得的她，為拍好戲更到專業料理學院進修3個月，最終呈現出的做菜架勢乃至於擺盤都展現出十足新銳三星主廚說服力，再次保住她偶像劇女王之地位。

另，飾演帝王美食家的李彩玟、以及眾宮廷人士品嘗美食時以「將太的壽司式」浮誇表情具現料理滋味，畫面感更勝「黑白大廚」各路評審的排場、點餐、投票與給分橋段娛樂性。此種將人類內在感受透過影像與氛圍營造出食療身心的效果，原本戲劇就有比實境節目更快收服觀眾的美學營造空間，說到底螢幕裡的美食我們終究都吃不到，若能拍得美、食客們演得吃得開心盡興，至少受眾還能自行腦補料理的一百種味道。

劇紅得以促成食品公司順勢與IP跨界合作、推出宮廷料理包，商業價值超展開；「黑白大廚」也曾推出節目中的同款菜色、熱賣好幾波，商家大賺、粉絲愛買，皆大歡喜。儘管不少慕名購買的嘗鮮心得皆誠實表露「根本稱不上美味」尤其美食家絕對不會給過，但就和「暴君的廚師」結局完全拋棄戲劇邏輯一樣：禁不起影評細細檢視。可其實沒人在意。

穿越劇全然拋棄劇情合理性無妨，就連聯名商品不太好吃也都已經嚇不倒觀眾了——當代消費者早就從速食時代、快時尚文化中適應了這個世界的免洗文明。如今已然進化到，全民養成了對於影音作品不求甚解、不去細究，追完劇即丟，且馬上轉檯去追下一齣的慣性看戲模式。養成「打開15分鐘懶人包」即形同（以為）「我已追完全劇」追劇心態者所在多有。誰奈誰何？不用互相檢討，閱聽者和創作者之間，最無權利義務，合則來不合則去。

幸好這個世界還有潤娥這樣的演員來主演，讓我們心甘情願一起追完全程，也幸好有李彩玟，臨危受命首次主演愛情偶像劇，帶來滿滿新鮮感與演技爆發力，讓人願意記住這一對CP。串流時代，幕前表演者任君挑選、幕後創作者前撲後繼，製作單位更是群雄割據，沒有什麼作品能夠理所當然的爆紅，但凡有一齣能在Netflix上熱播，就是勝利、值得普天同慶。