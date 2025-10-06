馬欣／最冷冽的純愛故事，劇場版「鏈鋸人蕾潔篇」

劇場版「鏈鋸人蕾潔篇」。圖／摘自威秀影城臉書 日本動漫電影的影響力早已不分世代。「鏈鋸人」影集在Netflix平台播出時就有一定的口碑，且這部原著的作者藤本樹也創作過賣座的「驀然回首」，上映前期待值就已爆棚。

一般動畫電影常以青少年的成長與幻滅為主題，但漫畫家藤本樹對心理層面的描述更為細膩，他相當能掌握時局氣氛與人心流動，日漫再也不是勵志熱血而已，「鏈鋸人」是對社會感到失望的年輕人要如何求生而不黑化的真實訴求。「鏈鋸人蕾潔篇」將全球政治的黑暗與現今的人權危機放入故事中，除了精采的打怪動作戲外，也緊抓住對希望的祈願與矛盾的人性，這是晉升為大師的藤本樹每一個作品的特質，以持久而微小的心願來對抗時代洪流的無情。

雖這部電影曾被批評充滿男性凝視，但以主角春心懵懂與從小被奴役失學的狀態，對女性的幻覺對他而言更是一種象徵，也是他自欺欺人的方式，故事不能排除人性，只為政治正確服務。除這點外，「鏈鋸人蕾潔篇」可以說是集結了日本人才大成之作，導演是知名的動作執導吉原達矢，編劇是「劇場版 咒術迴戰0」、「膽大黨動畫版」的瀨古浩司，加上配樂集結了兩大鬼才牛尾憲輔與米津玄師，可以說，日本從「鬼滅之刃」到「鏈鋸人蕾潔篇」的登場，都展現了他們國際市場的決心與近乎工藝的高標來完成，技術面上強勢輾壓了其他國的動漫影響力。

雖是戰鬥題材，但這次仍在純愛與情感上掌握到位。主角惡魔獵人淀治從懂事以來就因家庭債務為黑道打工，三餐不繼，甚至遭到黑道背叛而成為半人半魔的「鏈鋸人」，他與神祕少女蕾潔的曖昧，是這黑暗故事中的純愛亮光，編導細膩地安排兩人微小互動，愛情在這魔化的題材中仍發揮了救贖的力量，尤其其中蕾潔的複雜選擇，給了觀眾感動的回馬槍。看似簡單的少年魔化故事，卻因兩人都失怙的童年，與蕾潔複雜的背景，深刻帶出了對國際社會功能已然殘缺的批判。

或許虛構的故事更能吐露真實，而動漫的天馬行空更能表達光怪陸離的現狀。這部已不只是一個青少年戰鬥電影，更呈現年輕人在金權不公的世界中真實的群像。