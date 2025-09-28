雀雀／「聽海湧」情感煽動力剽悍、演員表現是最大看點

獲金鐘60共14項入圍的台灣時代劇「聽海湧」劇情啟發自歷史事件，以法庭查案戲做包裝，描述二戰時期，婆羅洲上的台灣籍日本軍被控殘殺俘虜的背後故事真相揭露過程。

歷史故事拍得好，是否符合史實的討論便少不了。近期熱播韓劇「暴君的廚師」也是改編歷史人物故事，戲裡朝鮮王「燕山君」人生至今已被韓國影劇改編過不下十次，但民眾追劇時只在乎潤娥的穿越劇愛情橋段，能否感性代入敘事情境當中才是重點。觀眾願意給予商業性強大的作品免責，然而學者仍會對於歷史改編程度斤斤計較，兩者都屬常態。

「聽海湧」精準刻畫出台籍日兵被夾在迫害者與受害者之間、兩邊不是人的為難處境，情感煽動力剽悍，切角獨特，以戰爭劇表達創作者史觀之外，也成為台灣影劇繼台片「賽德克·巴萊」與台劇「斯卡羅」後，探討台人多元身分認同的省思代表作。確實挖掘故事的人的田調心血值得尊敬，重新表述故事的人也抓住了其中的戲劇衝突張力。至於歷史故事是否有侵權風波疑慮？觀眾其實也很需要專業人士來裁奪爭議，還有等待時間來幫忙驗證釋疑。

無論如何，演員均值高的表演水準，才是「聽海湧」的最大看點所在，一舉為台灣影視圈推出多位氣候成熟的青年演員。入圍迷你影集（電視電影）雙男主角獎的吳翰林與黃冠智分別演繹出台籍日本兵在面對長官命令時「有所不為」與「絕對服從」的兩條命運分歧故事線，各自精采。

吳翰林所飾演的新海志遠，角色極度純粹，軍旅期間他被巨大無力感籠罩，直到戰後厭世、企圖成全兄弟卻又不可得的高複雜度情感交織詮釋，畫出漂亮的生命曲線也建構出人物故事完整性。他在劇中是施名帥所飾演的中華民國領事最恨之人，卻也是之於領事夫人最有恩的日兵。全劇以新海志遠一角一刀切出兩個平行時空，讓兩夫妻各自表述，丈夫恨他而妻子謝他，是解讀起來非常過癮的雙面性人物。

黃冠智飾演的新海輝則是典型的二戰戰犯形貌，他替當權者做殺人的刀，不遺餘力卻也只是求個生存、求能混得有聲有色而已。黃冠智的無人性衝勁對照著吳翰林的堅持善良，是跟命運玩猜拳。戰爭結束後，新海輝最後一顆鏡頭是最有人性的告白，令人不勝唏噓。

周厚安與朱宥丞兩位入圍男配角獎的演員也值得一提。周厚安飾演的檢察官，終於為台劇端出好看具標誌性的法庭吵架戲；朱宥丞飾演未成年從軍的新海小弟則代表純真的死去。戰爭不是好東西，戰爭類型影劇的本質與存在價值都是因為具有強烈反戰意識與批判性，關於這一點，「聽海湧」做得非常到位。