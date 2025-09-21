潘光中／種田文學正當道！ 楊冪憑藉「生萬物」殺回頂流層圈

「生萬物」改編自農村文學作家趙德發的首部長篇小說「繾綣與決絕」，藉著山東小農村的土地改革為時代背景，講述以寧、封、費三姓家族，幾代人在一片耕地上的興衰起伏。小說成書於上世紀的九○年代，曾獲得不少獎項；直到近年吹起懷舊簡樸的主旋律，這類推崇團結鄰里、敬畏大地的「種田文學」才又興盛起來。

本劇能成為央視定檔在國慶節期的重點大戲，除了符合政治正確，另一方面也因為卡司夠強大。一字排開的楊冪、歐豪、倪大紅、秦海璐、邢菲，顏值、流量、演技樣樣不缺，自然在上映後獲得相當高的收視數字與網路聲量。

有別於部分農村文學改編作品傾向紅色樣板劇的路線，「生萬物」更趨於以平頭百姓的視角重現時代變遷。無論政權更迭、戰火蔓延，面朝黃土背朝天的莊稼人始終得勤勤懇懇地從土地裡刨食。時代在往前，但生活照樣繼續；地主和農民的矛盾，鄉村複雜的階級生態與生產關係，當大時代迎來變革衝擊，人性的多面辯證也隨著劇情展現。

故事持續聚焦在土地和生活在土地上的人，沒有宏觀的歷史敘事，也沒有詭譎的驚心動魄，而是對準華人刻在基因裡的「有土斯有財」，透過土地去見證每個角色的命運跌宕與情感寄託。有的人一生都期盼著能有自己的耕地；有的人將手裡的農地看得比性命和血親還重；還有的人把土地視為家族血脈延續的唯一基石。

擁有土地，不僅是財富與溫飽的保證，更是階層與地位的象徵，當土地昇華社會群體默認的文化符號，又怎麼不成為影響世世代代人的一生前途？

同時，故事對女性人物的塑造也揚棄了一般年代劇裡非黑即白的簡易二分。秦海璐的費左氏，受禮教貞節的傳統守寡了一輩子，看似豪門大院的費家，無異於禁錮她的囚籠；受制於陳腐觀念而賭氣下嫁給大腳的繡繡，卻能在落入微末時堅守本心，終於走出迷茫與虛妄，從被土地挾制搖身成為土地的主人。

每個人物都帶著時代齒輪咬合的印記。當地主因土地改革而惶惶不可終日，當佃戶因戰亂而流離失所，當知識女性在啟蒙與壓迫間掙扎求生……土地，就成為了堅定不移的沉默見證者。

作為全劇靈魂人物寧繡繡的飾演者，以往總是被看低演技的楊冪，這次總算有了突破。身為八五花四小旦之一，雖然咖位始終列在頂流，但從「三生三世十里桃花」就沒有任何足以誇耀的代表作品。外貌依舊精緻、人生角色付之闕如，以演員來說無疑是乏善可陳。貌似柔弱卻蘊含堅韌的繡繡，隱約也代表著楊冪這些年的厚積薄發，重新將她推回名符其實的頂流層圈。