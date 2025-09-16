李清志／藝術家矢延憲司的作品軸線

矢延憲司的船貓、安藤忠雄的青蘋果，以及岡本太郎的太陽塔，被譽為是「大阪三寶」。矢延憲司的船貓被安置在中之島美術館前，是遊客很容易找到的地標物。

大阪的中之島美術館，由建築師遠藤克彥所設計，黑色的塊體非常獨特，但是風采幾乎都給矢延憲司的船貓「SHIP'S CAT」所搶走，事實上，如果你走進美術館裡，還可以看見矢延憲司的另一件巨大機械人的作品。

大阪藝術家矢延憲司的巨大機械人「Giant Torayan」，在中之島美術館落成後，機械人被永久收藏在美術館內，作為鎮館之寶。矢延憲司創作這個機器人時，小孩只有三歲，他以小孩的模樣創作，也希望打造出一個沒有輻射恐懼的未來世界。

當年矢延憲司前往車諾比核災事故地點考察，就是穿著黃色的輻射防護衣前去，後來創作了Torayan這個角色，如果仔細觀察，可以發現巨大機器人裡，就有一個穿著黃色防護衣的Torayan在操控著機器人，就像操控無敵鐵金剛的人一般。

不可否認地，核能災害給矢延憲司帶來極大的衝擊與影響，1986年的車諾比核災，以及2011年的福島核災，都帶來深思，並引發他創作的靈感。矢延憲司在福島核災後創作了「太陽之子」（Sun Child 2012），而神戶大地震後20周年，他創作了「太陽姊姊」（Sun Sister 2015 ）。

這兩件作品分別安置在大阪的東西兩邊，與大阪中之島的船貓與機械人作品連成一線，形成了完整的「矢延憲司軸線」。矢延憲司的作品「太陽之子」，位於大阪南茨木車站前，太陽之子脫下防護頭盔，胸前的輻射指數顯示「000」，代表著核災遺毒的消失，對未來充滿了希望。

這個作品原本要安置在福島車站前，代表著核災後的復興與希望，無奈當地居民對這個穿輻射防護衣的「太陽之子」沒有好感，認為黃色輻射防護衣會讓人帶來不好的印象，並且會勾起核災的痛苦記憶，最後只好取消安置計畫。「太陽之子」後來安置在大阪南茨木車站前，剛好也是在單軌電車線上，從這裡搭單軌電車去世博公園的太陽塔只有幾站的距離。

位於大阪西邊，兵庫縣立美術館前的「太陽姊姊」，則是對神戶大地震災後復興的代表作品。「太陽姊姊」與「太陽之子」臉上都有傷痕與繃帶，象徵著創傷後的復原；手上都捧著太陽，則象徵著光明與希望。

到關西地區旅遊的朋友們，可以順著「矢延憲司軸線」，去看南茨木車站前的「太陽之子」，順便搭單軌電車去世博公園看「太陽塔」，然後去中之島美術館看「船貓」以及巨大機械人，最後去看兵庫縣立美術館前的「太陽姊姊」，以及美術館前安藤忠雄的「青蘋果」（兵庫縣立美術館就是安藤忠雄的作品），將會是個非常有意義又充實的旅程。