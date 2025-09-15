塗翔文／「天作之合」仍然是愛情與麵包

「神經喜劇」本就是好萊塢行之有年的重要類型，它不只是男女談戀愛這麼簡單，通常得反映時代與社會氛圍、辯證兩性關係，要有字字珠璣的對白，當然還得由適切的明星扛起大旗。拍出出色的神經喜劇不容易，上述條件即使都有，撞不出火花、失了浪漫甜蜜，最後被認為只剩矯情的失敗之作比比皆是。好萊塢很久沒有成功案例，席琳宋的「天作之合」就是其一，它看得出想與主流市場接軌的野心，卻仍保有其前作「之前的我們」的風格魅力。

達珂塔強生飾演一個成功的婚配顧問，專為上流社會的高端單身男女配對，她擁有敏銳的直覺與理性的分析能力，是這行的頂尖好手。故事很快就在她的事業與感情兩條敘事線上開始分頭進擊又互相對應，事業上一個棘手的案子讓她陷入對自己工作信仰的質疑，而這也同時衝擊著她的愛情兩難：一個看似完美的高富帥對象，和那個始終未能擺脫窮光蛋身份卻堅持理想的帥前任。

表面上這是標準的三角戀，席琳宋卻不只想讓它淪為粉紅泡泡而已。女主角不斷在工作上對人灌輸愛情可以用條件與數據證明合適與否，或者從這些元素中找到讓人臣服的理由，但一切都有意外，工作上的失算讓她重新思考這一切，也因此回應到她自己的愛情抉擇。這個設定即是永遠都找不到定見但又不斷被拿來申論的「愛情與麵包」，電影裡始終會選擇浪漫真心，但情節必須給我們一個美麗且具說服力的想像。

女主角隨著工作上的挫敗面對自己，編導不讓她從理性走向感性顯得突如其來，關鍵在於劇本寫得極好，特別是對話，尤其兩位男主角的誠實告白戲，一個在頂極大宅的廚房裡，一個在平凡公寓的門口，呼應著兩個男人的階級形象，雖然刻板，但這些一來一往的對白既精準又雋永，更直陳女主角的內心世界，也讓本就陳腔濫調的一切，興起了它應有的化學反應。

席琳宋再次把紐約拍得魅力十足，舒緩有致的節奏也不似傳統的神經喜劇都像在趕進度，讓電影既當代時尚，又富有一種老派古典的韻味，這部份丹尼爾彭博頓帶點東方味、有些神祕感的配樂也加分不少。兩位高顏值男主角表現稱職，不過全片還是由達珂塔強生來帶動，她的外型與表演都有著新世代女性應有的特質，明星魅力確實是成敗關鍵。從內而外，「天作之合」都是近年好萊塢此類作品的佳作，席琳宋應該會被視為下一個諾拉艾芙蓉的接班人。