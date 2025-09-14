雀雀／「夢想成為律師的律師們」好說教但好好看

韓劇「夢想成為律師的律師們」是繼「非常律師禹英禑」之後最能抓住觀眾脾胃的南韓律政劇。一個有閱讀困難症的首爾法律系學霸新進律師，立志師從資深頂級律師的故事，帶觀眾進到兩個語言天才以法律探索人性的職涯之旅。每集都有一個公司或家庭法庭案件，事件常與主角群的背景和人生故事相呼應。

劇集在法庭外，也拍律所內部鬥爭暗潮洶湧，處處映照韓國社會各面向問題切角，既不避諱拍出韓國菁英服膺於資本世界的功利本質，也很會將各類韓國父權文化以糖衣裹好示人。

例如第2集案主大鬧婦產科醫院，他因睪丸癌不能再生育而怪罪醫院管理失職、毀他人生中最後一批精子。故事聽來荒唐：精子有什麼了不起的？但劇本就是能寫出他有一個任誰都不能指責的苦衷，讓鬧事男一秒變身為好男人。又，第4集案主為虐童單親爸，不但否認罪行並要控訴保母毀謗，王牌律師尹錫勳（李陣郁飾）竟還接案承辦，讓徒弟以為師傅是市儈的幫凶律師。

先堆砌出顯而易見的男性刻板印象，最後再做反轉，類似的性別爭議事件在影集裡俯拾即是，包括與失智妻子重燃愛火的外遇男，以及前妻不願與之生子的男主角，都算暖男代表。但全劇也常將糟糕男人的犯案穿插其中，舉如性侵男、SM男或家暴10年的丈夫、性騷的男上司、把女律師當成陪酒小姐的長官，還有欺凌新銳女畫家的知名男藝術家…戲裡可看見父權渣男有之，但對於男性委屈處境的著墨也不少，顯然作品整體核心想要伸張的，還是有善意「Not all men」的社會性宣導。

影劇圈確實面臨到明顯的受眾性別比例失衡問題，留住或增加男性觀眾群是當代製作公司的艱難課題。近期劇本潮流常見刻畫女性正派與男性反派故事，但普世女性意識是否真已實踐「能夠與男性霸權社會抗衡」？這在各同溫層有著巨大的認知差異。究竟影劇妖魔化男性角色的戲劇效果是寫實還是被過度放大？若正義女主故事容易激怒男網友是事實，或許像「夢想成為律師的律師們」這般同時呈現出優秀女性人物和溫柔男性角色的平衡敘事，會是一種解方。

平衡敘事其實是藏得深的高明性平鋪陳，檯面上一場又一場的法庭精采對辯才是正中觀眾紅心的主戲擔當。菜鳥律師姜孝敏（鄭彩娟飾）從踏進職場開始，由得力助理一步一步邁向獨當一面的優秀律師之路，復刻了「非常律師」成功公式。尤其她在法庭上從生澀到成熟的辯護氣勢，與李陣郁一搭一唱、有時甚至堆砌出「法外情」的動人瞬間，成功地營造出一齣為了正義總在說教但仍好看的律師養成劇。