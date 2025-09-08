馬欣／善惡的複雜矛盾深刻呈現：「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」

IP電影的救市效應，今年發生在「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」與「角頭」系列。「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」成功的地方除了技術面的純熟外，它人物設定的精準是其長尾效應的關鍵。尤其在「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」反派「猗窩座」設定的成功，其個性與人生的多面性在短時間中成功發酵，造成這次的票房與口碑雙贏。它也昭示了近來反派臉譜化也是票房逐年下降的原因之一。

「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」有趣的地方是像我這樣許久沒有重溫「鬼滅」的人，仍能快速進入故事中。主要因大反派鬼舞辻無慘所控制的異空間「無限城」特效幾近完美，找來好萊塢頂級特效師Mathieu Sauvage加入，出色的3DCG效果視覺戰鬥上的確提供了娛樂享受。而幾個主角的登場加上倒述、插敘的回憶殺，配合了「無限城」的無垠，讓鬼境不再只是陰森，而是進入幽微的人心鬼境，看著人是如何因為關鍵際遇而一點點黑化並變成「人鬼」不分的狀態。

尤其在這一次的主角「猗窩座」心理戲中，他的背景故事提點了人是唯一會創造自身地獄的物種，而這樣反派人物的地獄因為描寫細膩，更加深了「鬼滅」這系列故事戰勝與失敗並非表淺的思辨力量，同時展現人浮於世的悲憫視角。日本動漫之所以歷久不衰，是因為其對人心的描寫多半有著強大的後座力，正反派從不二元性。

相對於「猗窩座」的放棄自我而活在地獄，主角炭治郎與其對戰時所領悟的劍術精妙之道，甚至有幾分漫畫傑作「浪人劍客」中宮本武藏的劍術奧義，放空自我隨著風勢的身體記憶成為人劍合一的狀態，使得炭治郎的善不只是正義，而是身體與自然合而為一的領悟，對照著相信蠻力與我執的「猗窩座」，他們的對戰呈現了東方善惡觀的深刻與不同。使得這部商業片看深或看淺都能得到滋味。

電影中鬼殺隊的壯烈犧牲與面對「無限城」巨大的黑暗勢力，不僅有著早年漫威系列英雄的群戰魅力，同時加入了日本「菊花與劍」精神的剛柔並濟，因此武打戲也有著落櫻的美感，並看到生命的矛盾與詠嘆。「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」超越了自己成就了新傑作。