潘光中／打破定式的「朝雪錄」 成就獨樹一格的古裝探案

一位背負著滅門之仇的女仵作，八樁環環相扣的詭譎血案，背後還有一張從宮廷蔓延出來的陰謀密網……40集的「朝雪錄」，就這樣展開。

以一部Ａ級規格的古偶劇，「朝雪錄」有著頂配的主演卡司：李蘭迪搭敖瑞鵬；總導演李慧珠和鄒越領頭的編劇群，是一線一的主創團隊；原作是步月淺妝的熱門小說「權寵之仵作醫妃」，開播前就占據了先天優勢。

但是真正吸引觀眾的最大原因，是古裝探案、復仇權謀的雙類型敘事架構，輔以一個女性職人視角，把刑偵懸疑的「冷」、與人心義理的「熱」完美結合，將探案、成長、復仇、懸疑、愛情……巧妙串接，打造出一套層次多變、血肉豐富的人物群像。

刑偵探案過往給觀眾的既定印象，就是個「冷」字可言，冷冽的邏輯、冷靜的斷案、冷漠的情緒……但「朝雪錄」的女主秦莞不僅有以上的專業，還具備溫熱的柔情，以女性獨有的共情能力，看見案件線索背後那些被忽略、甚至遺忘的命運。比方首案「無頭新娘」真相大白之後，秦莞為死者宋柔縫合遺體、整理容貌、遮掩傷口，完事後還向遺體深深鞠躬；此時一身紅衣的宋柔幻影出現，笑著對她道謝。這個瞬間，秦莞獨具的同理心與柔韌度同時顯現。

「井底埋屍」那出土的13具少女遺骸，秦莞在大雨中清洗遺骨，發現他們生前遭到拐賣、凌虐、掩殺，不禁發出哽咽質問，並立誓為她們正名。她在意的不單是找出凶手，更想替這些受害者找回名分。在「朝雪錄」的劇情推進過程，觀眾看到的不僅是全程高能的破案邏輯，還有深度觸動靈魂的生死對話。

「朝雪錄」的另一大看點在於，每個角色都有自己的命運曲線，沒有把成長與情緒全壓在主角身上，而是交織出一張縝密的人物網絡，讓觀眾去體會那個充滿協作情誼、聯結關係、博弈對賭等等並存的群像世界。陪伴在秦莞身邊、提供情緒價值的茯苓；出身高門、肩負武力擔當的永寧郡主；來自皇室、成為秦莞尖石靠山的大長公主……她們之間的關係，不只是烘托主角，更多的是相互守望與真誠支持，這些角色看出彼此的重要，也相互為對方撐起一方柔軟天地。

透過種種打破定式的設計，「朝雪錄」呈現出複雜人性的理解與呈現，讓角色更立體，也讓正義更沉重。當主創設法深入挖掘每個角色的複雜性，將審美與思考全權交給觀眾，自然成就了一個值得期待的新穎故事。