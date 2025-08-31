左光平／要當「蔡依林」真的好難

大概從2023年末就開始看得到各種媒體活動上，採訪蔡依林的記者總是會提到什麼時候有新專輯的問題，一路從沒有特別的消息，到開始有個初步的時間表，到真正發行問世，路很長，而且對業界來說，也正目睹天后級作品面臨時代與有效宣傳的觀感考驗。

「Pleasure」作為先行曲發表並與專輯同名，把欲望與愉悅傳達包裝進罪惡的主題，這張專輯其實是一個挺有趣的文字使用，過去觀察滿多這類型主題作品，西洋作品歌詞往往直接明快，並不害怕用太直接的形容詞直搗暢快；中文則相對保守，會喜歡形容或是拐個彎到位。這張專輯反而有點反向操作，中文直接不保留，英文歌詞反而多了點形容和路徑。要操作「欲望」這個主題需要從很多層面切入，全專輯應是「Safari」燃燒度最高，全曲以Bass線條引導前進，步步邁向愉悅的頂點。「Pillow」浪漫朦朧，蔡依林的聲線辨識度強，靠前的共鳴位置在語氣上本有許多咬字和氣息上的切換強度，過去專輯中的「唇語」是我個人認為蔡依林的Vocal表現上極佳的抒情作品，「Pillow」亦然。

吳青峰與陳綺貞以詞人身分加入這張專輯的創作，由青峰執筆的「SEVEN」與專輯視覺相映照，意念在懺悔和復仇中擺盪均霑。綺貞操刀「我超會」是全專輯唯一一首中文歌名，文字灑脫俐落輕鬆，對照近期蔡依林Podcast表現出的生活態度，是人歌合一的自在與自信。「Fish Love」是苦不堪言的甜蜜占有，像部恐怖戀愛電影，想情勒對方卻PUA到自己。歌曲後段重拍倏然結束，像是瞬間被處刑的戀愛終結。終曲「Bloody Mary」在歌詞中體現「愉悅至上」的關鍵題目，也大量表達某些不服從或是為什麼一定要怎麼樣的叛逆。

我說蔡依林不好當，其實是覺得她真的滿努力在用一個新的方式傳達大家以往一直在尋找的「人味」，她是一個被極度包裝過的藝人，但努力掙脫固定觀感的音樂人，這些路線往往合而為一會比較需要天時地利人和，但我想當有人開始試著咀嚼蔡依林的音樂作品而不是單純只靠話題的時候，或許就開展了滿好的起點。滿多人覺得蔡依林大可不要這麼鋌而走險，但大家也別忘了蔡依林為了音樂作品學過的特技到最後都變成了專長，我想她絕對有能力安全走完這條鋼索。