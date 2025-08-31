雀雀／「我們六個」悲慘卻勵志的戲劇複合體

影視圈最愛將兩類真人真事影視化，一種是勵志的人物成長史、另一種是悲慘真實事件的復刻。今年引爆討論潮的作品有「酷寒戰士」賽巴斯汀．史坦飾演川普而入圍奧斯卡獎最佳男主角的「狂人法則」，勉強屬於前者但好萊塢太討厭川普，其實電影不算勵志，諷刺美國總統過往崛起方式的黑歷史才是核心。

來自香港的「爸爸」改編驚人的弒母殺妹社會案件，演員劉青雲、谷祖琳和演兒子的「小許光漢」蘇文濤都在香港電影金像獎奪獎。至於今年的台灣，就屬「我們六個」最受熱議，但劇集所翻拍的「李月桂案」故事，本身是個悲慘卻勵志的事件複合體。

馬志翔、天心飾演中產夫婦，育有六個兒女，故事原型是丈夫外遇後，小三先以熱水燙死原配、多年後又以電鍋砸死男人。事件本身太過驚悚。但既然是大愛劇，便不會拍得太過嗜血聳動。戲裡幾乎避開了所有可以讓妝造特化大作文章的畫面，轉而將鏡頭拍往當事者家人在面對慘劇時刻的表情演繹。演員的演技於是變得至關重要。

夾在其中、裡外不是人的孩子生父林達生（馬志翔飾）面對一切總是優柔矛盾、充滿歉意又狼狽地緊抓住父親威嚴姿態令人玩味，充滿想當好人卻終究無能與無力的人性複雜度。結局他向女兒歉笑道別的轉身背影，成為台灣子女看待普世失能父親時，所能給出的最後溫柔視線與善良註解。

天心則是將母親形象演得純粹。馬志翔與天心，一個是造成妻離子散的渣父、一個是委曲求全仍沒好下場的盲母，演員本身價值觀與角色之間都有著最遙遠的距離，要與真實人物狀態縫合在一起，著實不易。但他們仍將愛與痛感毫無稀釋地詮釋出足夠的說服力，才讓整部故事背景有了支撐性。

承擔最多的，畢竟還是活下來的人。而在這般不堪的破碎家庭中長大的孩子們，竟各個都爭氣地成為了善良且有用的大人。全集交代了六個孩子兒時的辛苦、長大後的振作過程，12集的篇幅委實緊湊。尤其劇中飾演大姊、大哥的游珈瑄與潘親御故事線，滿滿的戲劇性與成長勵志力。

休學、拚命打工也扛不動六孩生計的大姊一度崩潰，外人一句「你只是大姊，不是媽媽」所救贖的不只是戲裡大姊也是戲外所有的台灣家庭大姊；而接演大哥成人版的涂善存，為家庭風暴收尾的堅穩氣質，則成了全劇六姊弟感受到家的存在定心丸。

真實故事翻拍成影視作品的魅力，在於創作者加入的觀點，能更有效觸動觀眾反思同理而不再只是停留在看戲層級；真人真事本身也是人設劇本最強的建築根基，台灣不乏好演員，需要的是要有好戲可以讓他們發揮。