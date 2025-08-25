袁永興／春麵樂隊 「下回上去」

春麵樂隊的第2張客語專輯「下回上去」，巧妙地將登山體驗轉化為內心探索的聲音旅程，透過層疊的音符勾勒出靈魂的隱秘邊緣。它超越了單純的音樂記錄並成為一幅聽覺上的內省地圖，主唱賴予喬以獨特的嗓音詮釋行走山中的迷航感，將空間的垂直拉扯與方向的來回拉鋸融入旋律的張力，在微光幽冥般的混沌段落中逐漸浮現的空間轉折，化作一面聲音鏡像，引導聽眾進行深刻的自我對話。專輯製作人蕭賀碩將春麵樂隊在室內樂形式與跨界思維中，做出了旋律不求壯闊，而是能暗處微明、如同山路間見到忽隱忽現的光，讓這分意境在最黑暗的時刻照進靈魂的縫隙，歌曲「轉水」便是最好的例子。

專輯中有兩首歌都用了海拔高度當作歌名，一首是開場的「253m」，講的是金門第一高峰太武山的風貌與景觀，展現無拘束、充滿原始的活力。另一首「2699m」是描述台灣雪霸國家公園的九九山莊，歌中的零下7度、高山杜鵑與松鼠和菜苗，在層層堆砌盤旋前進的歌吟中，配合音樂聲響的設計把畫面做出了穿透的冷冽感。「有雪的山」更順著這寒峭清冷的音場接續，歌詞每個字被幻化成雪花般一片一片地切分哼唱，並以冰爪的重量象徵內外掙扎、最終仍決意踩到雪的盡頭，這首歌由春麵樂隊和爵士音樂家羅妍婷共同編曲，詞曲編與意境表現都非常突出。此外專輯還邀集電子音樂家鹿比吠陀合作「半山謠」，藉由美濃的客家古調加入電子聲響並重新填詞，轉化為一首祝福的自由之歌。

特別值得一提的是，幾首演奏曲在這次的「下回上去」專輯中表現得可圈可點，作品「和洋菓子休憩」由單簧管楊妞作曲演奏，曲子從緊繃與舒緩交錯，如同旅途中短暫的換氣；「狹間」則來自低音單簧管高高的創作，表現出情緒的糾結與轉折，這張專輯可說是春麵樂隊始於不局限在「民謠加現代樂器」的常規、進而建立起一個與當代音樂語境對話的有聲宇宙、最終成就出「在不規則的世界裡尋找出美的秩序」如此難能可貴的樂章。