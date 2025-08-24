雀雀／「書卷一夢」女演員「錦月如歌」女將軍都要逆天改命！

逆天改命劇正夯，2025夏天兩齣熱播陸劇「書卷一夢」與「錦月如歌」不約而同，都是女主角深刻感受到命運被擺布操控後，戮力改變人生的奮鬥史，只是前者以笑鬧喜劇形式與觀眾搏感情，後者將小說重生戲碼改為大難不死的軍旅生活新篇章敘事。而在瘋狂的角色扮演當中，兩人都因而更看清楚自己心中重要的人與重要的事是什麼。

李一桐、劉宇寧主演的「書卷一夢」描述小咖女演員宋小魚（李一桐飾）首度扛主演，卻穿書掉入不斷重演爛劇本的惡夢之中。為了不往可預見的悲慘結局邁進，她頻頻以不按牌理出牌的卓別林式鬧場來更改既定劇情，此舉漸漸地改變了劇中男主南珩（劉宇寧飾）的看法也贏得了專屬於宋小魚自己的親情、友誼與愛情。

「書卷一夢」主角基本上就是全知讀者視角，在事關自己生死的結局面前，她自然是不能妥協於當下。然而書卷與黃粱其實並無二致，按照劇本走完、或不照劇本走完？夢醒了以後回頭看看也都只是一場夢，差異就在於記憶裡還留有幾分真情實感的餘溫？而對戲對象是否也是心有戚戚有共鳴？畢竟演戲的人同樣也是看戲的人，任何人以上帝視角來看待自己的人生，終究都是笑看，都是端看這齣戲有沒有好美、好看又好玩？

周也領銜的「錦月如歌」描述自小代替兄長從軍的「何晏」把自己活成了花木蘭，成為將軍之後卻被家人暗害奪取功績頭銜，她只好砍掉重練、加入丞磊麾下另立軍功。她的人生總是在演別人，演完哥哥演小兵。後來為了查案，她一下演軍醫，後又假扮成才女「溫玉雁」，但她最想要當女將軍。

「錦月如歌」的觀影趣味在於周也演戲也演戲中戲，一如多數觀眾生活中也要透過各種角色扮演來適應環境、找尋出路。不論是為了配合家庭或者是配合社會。就算順利營造出符合某些價值觀與期許的受歡迎人設，觀眾也已經很難判斷她的女將軍夢想，是為了向家人賭氣與證明？或當真是她內心所求？

大陸古裝劇在過審過程中有各種限制，動輒被刪減5集10集內容甚至直接禁播冷凍如張凌赫的「天官賜福」都屬常見。除非劇組一開始就打定要拍製冒險犯難的作品，否則為了要讓影視商品順利上架，多數陸劇遵循基本熱賣款公式結構去拍最為保險。搞到最後，年年換一批新新鮮花鮮肉演員把經典橋段琢磨精拍出來，有誠意的服化道也會變。好處是跟韓劇一樣：某些名場面被不同演員與劇組演繹出了美學新高度，就看下次有沒有新戲能再超越之。 但最後，觀眾愛看的劇，卻都還是這些主角逆天改命故事，想想豈不諷刺。