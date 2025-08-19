李清志／北歐人與自然相處的哲學

夏日炎炎，大家都很想到海邊戲水，泡在水裡降溫消暑。

記得小時候暑假總會去海水浴場游泳，不論是到淡水或金山，都留下許多歡樂的回憶。過去台灣處處有海水浴場，如今多數已因工程建設、地形改變或安全等因素停用，改為開放式沙灘或僅限岸邊活動。

北歐地區夏日短暫，大家都很珍惜有陽光可以戲水的時間，所以只要是海岸邊，港灣或是河岸邊，只要有水的地方，幾乎就有人跳入水中戲水。好像從來沒有人會干涉或禁止，對他們而言，接近大自然，登山或是潛水，都是再自然不過的事，政府單位也不會以安全疑慮出面管制。

我到北歐參觀了一處受歡迎的海水浴場，那是位於丹麥哥本哈根的Kastrup Sea Bath（Kastrup Søbad）。藉著木頭棧道延伸至海中，圓弧的木頭結構，擋住寒冷的海風，同時也圍構出安靜的戲水空間，環形結構逐漸上升，在末端成為高低兩座跳台。只見當地民眾來到此公共浴場，輕鬆自在地脫光衣服，跳進海中享受海水浴。

這裡沒有「水深危險」、「禁止跳水」等警告禁止牌子，也沒有鐵欄杆等防制措施，所有人自己管好自己，自己享受自然的美好，深深感受到北歐人與自然相處的哲學，跟我們台灣人有很大的不同。

北歐人民可以隨時在海邊港灣戲水游泳，一方面是因為他們十分看重游泳的訓練，在小學課程中都有游泳訓練以及落水自救訓練，因此有80%～90%的國民都會游泳；另一方面北歐的海洋港灣水質優良，污染很少，也因此常常看到人們在河邊港口游泳。

反觀我們的生活空間，只要有水池、河流，就會有「水深危險」、「禁止靠近」、「禁止游泳」、「禁止跳水」等警告標誌，或是乾脆築起不銹鋼圍欄，防止人們靠近。因為政府單位深怕出事時，人們會怪罪管理單位，因此乾脆先立警告標誌，表示我已經警告你了，你不聽話然後出了事，罪責就不在我。因此台灣地區觀光景點、休閒區域便佈滿了各種警告標誌。

我曾經在台北市的公園裡漫步，短短的行程中，就看到幾十個警告標誌，「禁止釣魚」、「禁止露營」、「禁止飲酒」、「禁止放風箏」、「禁止便溺」、「禁止投球」、「禁止滑板」、「禁止騎車」、「禁止販售」、「禁止爬樹」、「禁止遛狗」等等，到處都有警告標誌。

政府管理單位為了怕人民出事，只要有水的地方、有懸岩的地方，有枯樹斷木的地方，也都會用不銹鋼欄杆圍起來，禁止人民去靠近，這種心態美其名是保護人民，事實上卻是將人民與自然空間隔絕；而人民因為長久以來被管理禁止，遇到事情只會歸咎政府單位，不會為自己負起責任。其實政府單位的能力與資源是有限的，無法永遠跟在你旁邊呵護叮嚀你，人們必須學會不再扮演「巨嬰」的角色，讓自己去面對自然，學習與自然相處，才能享受自然的美好。