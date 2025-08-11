于國華／和土地立約：豆奏會

台東順著台9號公路往北，從富里進入花蓮縣，抵達羅山村視野忽然開闊；海岸山脈如太師椅般圈抱這塊美麗土地，這是台灣第一個有機村。轉進遊客中心，豆奏會就在左旁。

走進豆奏會，一整面牆的產品陳列，來自以羅山為中心的附近地區。吧台後方的年輕店主和氣親切，微笑對我說歡迎。他是阿寶，本名張順興。

阿寶是專業廚師，原來在台北從事精緻餐飲工作，每天面對各種壓力令他身心俱疲。他懷疑，生活一定要這樣嗎？疫情期間回到母親的娘家羅山村，舅舅林益誠退休返鄉種植黃豆、製作羅山獨特的泥火山豆腐，總是人手不夠。阿寶決定改變生活，搬來羅山協助舅舅經營大自然體驗農場。偶然得到機會，他接手遊客中心賣店，誕生了「豆奏會」。

豆奏會店主阿寶，從台北都會來到羅山村尋找新生活。圖／于國華提供

富里農會超市就在附近，商品數量遠遠超過豆奏會；但阿寶說，豆奏會每項產品都有著綠色餐飲、有機生活和環境永續理念；他希望客人使用健康的產品，同時以消費行動守護土地。

一款長濱店家「烤茶地」的米酒，釀造材料來自青年返鄉復育的原生種糯米，獨特稀有；阿寶也親自參與了種植農活。時尚的竹醋品牌「笙笙不息」，添加植物精油拓展竹醋氣味和功能，這是林益誠等羅山村民共同創業，將荒廢桂竹林重新利用所生產的永續循環製品。

豆奏會開張前，朋友建議阿寶賣滷肉飯，利潤高又輕鬆。阿寶堅持用食物介紹羅山，以食材營造風土體驗。例如豆奏會的鹹豆花，源自泥火山豆腐製作方法的嫩豆花，加入特製辣醬、搭配本地稻米的白米飯，一口鹹豆花、一口米飯，口味鮮活的連結了羅山風味。

吃巧不吃飽，最好來份豆腐糰子。台灣糯米粉搭配泥火山豆腐做成圓丸，加上洛神花、艾草提綴口感，以當地柚子醬油、糙米麩調味。阿寶以日本和菓子的糰子手法，轉化為呈現地方風味的巧妙點心。

羅山村還有咖啡！「雞鳴園」農家主人溫元山除了拿手炒米香，也種植產量有限的有機咖啡，由於口感香氣俱全，成為咖啡愛好者的秘密口袋名單。來杯香氣氤氳的手沖羅山咖啡，更加喜歡這物產豐饒的台灣第一有機村！

阿寶來到羅山，深入土地、參與社群，讓自己融入環境與風土。他和擁有茶師專業的太太一起經營豆奏會，工作依舊忙碌，但他覺得目前的生活狀態很舒服，是一種「不斷放電和充電」的平衡狀態。

阿寶介紹豆奏會名片上的圖形標識，一顆心形的黃豆、上面印著阿寶和太太的一對指紋，這是他們心手相連的約定下。我相信這手印，不只是年輕夫妻的愛情誓言，也是他們關愛土地、友善環境的承諾。