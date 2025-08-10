雀雀／「母胎單身戀愛大作戰」喜劇、戀愛鬧劇，成長劇！

當代戀愛實境秀花招百出，從單身即地獄、換乘、同志、離線找真愛到兄妹一起參加節目等企畫的成功之後，這一站「母胎單身戀愛大作戰」鎖定26歲到31歲的母胎單身人士來「戀活」，而這些成員果然也為戀綜類型節目創造出前所未有的新鮮感，帶來有別於市面上愛情電影對於初戀歌功頌德的寫實風景：不是浪漫悸動與活力，而是尷尬、荒謬和翻車等各種令人又氣又笑的社交災難現場，使得「母單」意外成了暑期最受歡迎喜劇節目。

全球不知有多少觀眾被韓國愛情偶像劇和活色生香的戀綜騙倒。真相是，亞洲普遍缺乏情感教育課程，父權社會結構是現實，女權只發生在網路，成員們就是集體反映出此況。「母單」不是網美來玩戀愛遊戲或拍偶像劇，由不擅經營感情關係的成員們摸索愛情的過程，本讓觀眾獲得樂趣與共鳴。

女性成員幾乎都美好溫良恭儉讓，但男性參賽者卻是各方面都像在比賽秀下限。明明面對心儀的女子卻還是會當面（且是明知有觀眾會看的前提下）做出各種NG求偶行為，猶如真人版直男行為研究社，把節目拍成了戀愛鬧劇。而這恐怕才是最貼近亞洲男女在婚戀市場上的真實現象。節目裡的女成員們，就算成功脫單、基本上也都是屈就了。

最終兩對配對成功的男女，分別是人氣女子「志受」選擇「巴西男勝理」，以及人氣男「廷穆」與「音樂製作人」志軟以結婚為前提交往了。但觀眾普遍不認同亂尬酒又忘記女生私密告白的勝理能與志受相配；廷穆也已坦言與志軟分手。

以結果論來看，這檔戀綜仍是集眾人之力瞎忙了一場的戀愛遊戲。但這節目最大魅力是來自於觀賞過程，而非配對結果，和真的人生一樣。尤其這批女性成員個個都成熟識大體，她們在節目裡幫助了男性成員們大幅成長、也得到了母胎班姐妹情誼（志軟與李陶則因搶個不怎麼樣的男人而情斷，實為不值）。這些人生經驗，包括她們更加認識自己的成長收穫，都比一段由節目促成的愛情還要踏實而永恆。

母胎單身者的I人個性以及害羞、不可控性本質，讓觀眾願意相信這是一檔難以受到劇本操控的戀愛實鏡節目（除了志受的最終選擇）。而一開始的外貌大改造、包括社交技巧教學與心理諮商，也都正中母胎單身人士包括觀眾看戲的需求痛點，是雙贏的節目設計。能夠拍出如此成功的節目，幕後海選能力是先決。轉頭看看台灣，實鏡秀與明星產業的海選／選秀人才相對匱乏，21世紀初陳柏霖和桂綸鎂在西門町被導演親自挖掘的美談已經，也已經是20多年前的故事，總該來點新的。