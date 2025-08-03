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雀雀／新加坡劇「小娘惹之翡翠山」通俗影像故事將娘惹文化帶出國際

聯合報／ 雀雀（影評人）
修杰楷（右六）在「小娘惹之翡翠山」飾演開明的父親。圖／TVBS提供
修杰楷（右六）在「小娘惹之翡翠山」飾演開明的父親。圖／TVBS提供

台灣演員修杰楷到星國拍了一部新加坡劇「小娘惹之翡翠山」，戲裡他飾演翡翠山上有錢人家的二兒子「張金河」，是經營家族事業「永立行」的二當家，對內也是最可靠的男性長輩，在家中他的主要職責，就是在娘惹們鬧不合或宅鬥內亂時，以柔中帶剛之姿幫忙主持公道或尋找真相，捍衛正義。

這種「妻子背後最強靠山」的人設與修杰楷的戲外公眾形象幾乎媒合，只要本色演出就已有說服力，再加上新加坡時代劇服化道加持，果然讓修杰楷化身為2025年度華劇最帥老爸角色，與許光漢跨海演出韓劇「無路可走：輪盤賭」中的最強殺手角色一樣，都是值得一提的台灣之光。

「小娘惹之翡翠山」是2008年新加坡經典電視劇「小娘惹」宇宙的續作衍生劇，背景年代則從百年前的「黃家」故事推進到下一代。續集男主角黃祖業（張哲通飾）是「小娘惹」女主角「月娘」養子，他與女主角張心娘（劉怡伶飾）相識相知到結褵的過程，是此劇的一大重頭戲，愛情戲碼橋段量少卻是質精也揪心。

「小娘惹」當初被譽為「星國甄嬛傳」，「小娘惹之翡翠山」則是從心娘與祖業的孫子返鄉尋根開始說起，但宅鬥戲碼則更上一層樓，且情節通俗，一開始就祭出重口味的修杰楷喪子戲，後來還有女兒被綁架失蹤，接著上演乞丐公主與妓女公主之間的真假公主難辨懸念戲碼，兼具古典劇本公式與現代常用三角戀之優勢；而男女主角仨都具偶像歌手身分背景，吸引年輕觀眾族群的方式，與早期台劇張韶涵、Ella 陳嘉樺與李千娜等歌手跨界演戲的選角策略如出一轍，觀眾就是喜歡看名人演戲。只是明星演技如何就是看各自的天分與努力了。

時代劇的復古風潮是電視劇精品化的觀眾所需，但像新加坡建國年紀稍短怎麼辦？其實星馬娘惹文化風潮正起，現在談論這一題應景又切題。連萬芳、鄭人碩主演的金馬獎入圍片「五月雪」也聚焦娘惹故事與馬來西亞歷史傷痕，足見「小娘惹」系列確實踩進了亞洲影視圈的藍海地帶，在影展圈和電視圈都適用。

該劇的熱播，跨海對於台灣影視產業而言其實還是有啟發性的。台灣影視產業常自認受困於市場走不出2300萬人口的限制，但轉頭看看地小人少的新加坡，華人雖占星洲四分之三人口也僅只是幾百萬，但一齣娘惹劇集就讓娘惹文化商品與娘惹服租借買賣等商機因「翡翠山」的熱播而崛起，市場還是有其力量。顯然任何族群的故事都不該妄自菲薄，以一齣通俗影像故事就將娘惹文化帶出國際，劇集果然是將特殊國度文化向外輸出的最佳載體。

影視 新加坡 馬來西亞

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