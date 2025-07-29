Ying C.陳穎／吃的是面子還是裡子？ 你贊成分期付款吃米其林餐廳嗎？

南法米其林一星主廚Alain Llorca因自年初以來消費力下滑、餐廳營收降低10%，決定拋出一項引人注目的構想：讓顧客以三期零利率付款方式，支付在其餐廳的用餐費用。他主張此作法「與時俱進」，畢竟「信貸消費已成為我們文化的一部分」，且能讓高級餐廳「更平易近人」。這一舉動迅速在社群平台與餐飲圈激起波瀾，專業餐飲媒體Bouillantes向700名網友進行即時調查，結果高達87%的人認為這是個「壞主意」。

Bouillantes的主筆Franck Pinay-Rabaroust撰文，從數個角度批判，認為此舉在文化與經濟邏輯上皆違反常規。首先，餐飲是一次性消耗品，分期付款並不合理。他並揶揄，若餐點口味不佳，不僅美好回憶落空，還要分期付款情何以堪？他剖析，商品購買行為需在「品質、渴望與價格」間取得平衡，但分期付款既無法提升餐點品質，也未提高欲望，判定此舉難以培養長期客群，頂多吸引短期好奇者，如當地年輕人；短暫公關操作可能聚焦大眾目光，卻非真正營收對策。

但這個提案的意義難道僅止於「挑戰傳統、符合現代消費文化」或「挽救高級餐廳生存困境」？在我看來，它揭示的是一場關於「餐飲消費文化意義」的深層辯證。

儘管「分期付款」在其他領域早已司空見慣，但一旦納入餐飲消費場景，便不只是付款選項那麼簡單。它實質上重新提問了：「誰有資格進入這樣的場域？」、「餐飲的價格門檻究竟為何而設？是為了品質保障，還是維繫文化階層感？」要回答這些問題不僅需回到當代生活與消費結構中審視、更需反思餐飲行為的本質。

Bouillantes的評論中提到，分期付款對「目的型顧客」缺乏吸引力，這類消費者通常具備一定財力，分期付款不符合他們的消費邏輯，但這忽略了當代旅遊者的多元消費型態。許多旅客的行程規畫是從航班與住宿預算開始，再尋找當地值得探訪的餐廳；會為一家餐廳專程安排整段旅程的旅客，只是金字塔頂端的少數。若餐廳正巧位於旅途中，卻又超出該次旅費預算，分期付款反而可能成為「將機會變成現實」的關鍵因素。將進入星級餐廳用餐的顧客一律視為目的型顧客，實則落入了不加檢視的階層預設。

同樣值得商榷的是，將「分期付款」僅視為吸引「當地好奇的年輕人」的工具，顯得簡化甚至帶有年齡偏見。在地居民中，對星級餐廳有興趣但因價格裹足不前者，可能涵蓋各年齡層。一頓數百歐元的餐點，對許多人來說皆是難以承擔的一次性支出，但透過分期付款，或許便能成為「可行」。在餐點內容與用餐體驗皆不變的前提下，透過分期付款所引發的消費可能性，或許比傳統折扣更具操作空間。而「誰」會因此受惠，遠比想像中複雜得多。該文的論點，正反映了高級餐飲消費的階級劃分：以是否需要分期付款，區分誰才「有資格」踏入星級餐廳。

誠然，原本星級餐廳本就不是面向所有消費群體；在星級餐廳用餐，也是一種將經濟實力轉換為文化資本的儀式。從12世紀餐館在北宋首都汴京誕生開始，「餐廳」這個場域就同時包含了「觀看」與「被觀看」的特殊性、「外出用餐」的行為也包含展現社經地位的文化意義，更不用提現代餐廳在18世紀末出現在巴黎後，成為多少名流與重大事件的舞台。若從商業經營角度考量，「分期零利率付款」確實可能成為面對營收衰退的務實操作，只不過，在此事件中，眾人熱議的癥結，絕非僅著眼於商業利益，而是再次觸及「餐廳」與「外出用餐」的本質，同時揭露了高級餐飲長期未解的核心矛盾：如何在維持菁英化的同時拓展受眾，在可及性與排他性間如履薄冰、取得平衡。

在思考贊不贊成分期付款吃米其林餐廳的同時，或許也該誠實地問自己，若一頓米其林餐點的價值須靠一次付清來證明，那麼我們所追求的究竟是食物本身，還是結帳時的面子？