左光平／張震嶽「跟著感覺走」音樂能量，徒步成嶽

對於那些從生活裡發生的作品，我會覺得是素描般的畫，而在音樂領域裡的畫面創作者中，張震嶽鐵定是最傑出的寫生者。專輯首曲「浪人的…」從海浪聲打進耳裡的鼓聲，和節奏主理Bass共同創建一層一層的推動，海浪快要碰到你的時候又被另外一道音浪覆蓋，息於電吉他的淺灘。乍以為張震嶽的作品多為山海認同文化概念輯，其實常有男女情感關係明說。

像是「搬家」的將分未分，讓感情即將要終結前的清算，填滿了清償前的辛酸。「梅雨季」的爵士柔軟，是再不願意也只好接受的無奈，緊接「感情勒索」的電吉他重拍搖滾喚起九零華語抒情魂，接連三首像是感情要結束時的現實狀態，情緒總是在最後爆發。

「好糟糕的派對」專輯下半場宣布起跑，再啟人際關係新狀態可能，直接有趣不轉彎總是許多人對張震嶽的直觀感覺，這首更疊加許多台灣東部感快樂律動，豐年祭預備。「操場酒吧」裡白費的付出，即使只是為了一夜，也還真的傻到動情。與專輯同名作品「跟著感覺走」像是濃縮他出道至今的不變，事實上也沒什麼需要好變的，那些很美好的，何時推出還是會供不應求，演唱會上若緊接「自由」或許完全沒毛病，一氣呵成。

「媽媽的眼睛」是我整張專輯聽最多次的歌，親情敘述本就是我個人容易被重擊的關鍵，阿嶽用生命的消逝定義了某段時間的失落，而失落中，又總有像這首歌那麼靈敏的情緒搜救隊，把自己往快樂抬去。終曲「答案」以手碟做主要編曲樂器，延續前曲的感動，再輕放部落歌謠入曲，最令我感動的是，聽這首歌的時候我在想，什麼事情看起來我都像是一個人面對，其實總是有很多人不言說也不張揚地陪伴著。

張震嶽從「我是海雅古慕」的山海相間，在破碎和認同中找出的連結，新作「跟著感覺走」加上了更強壯的內在，更不害怕描寫出不對抗，是那種自己可以變得更好，卻不執著改變世界的天然與順應。一張專輯等十幾年，卻聽見了幾十年的他，總是誠懇地寫著。