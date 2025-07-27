潘光中／「長安的荔枝」告訴你：萬惡資本主義從古至今沒放棄剝削你！

雷佳音(左)和岳雲鵬詮釋「長安的荔枝」裡的主要角色。圖／摘自微博 想像一下：一本7萬字的中篇小說，改編成35集的長篇電視劇，會是個什麼樣的結果？被定位在「古裝傳奇劇」類型的「長安的荔枝」，就是這麼來的。

先說流量，頂著「馬伯庸原著、曹盾執導」的光環，在央視八套開播後，收視率持續維持在1.20%以上，騰訊站內熱度值破26000，雲合正片有效播放市場占有率達11.2%。開播滿兩周時，累計獲得5次收視榜日冠，貓眼全網有效播放量突破3億。

劇情雖然是時代背景放在唐朝中葉的虛構故事，不過「長安的荔枝」實際上是在諷刺萬惡的資本主義。沒錯，一趟從嶺南轉運幾簍荔枝、超過1千公里的旅程，訴說的正是「一騎紅塵妃子笑」7個字背後，那些基層農民受到的層層剝削、地方官員的上下其手、高階官僚的私心權鬥，以及封建帝王的恣意妄為。

而這樣的階級盤剝結構，放在現代的職場、官場也依舊成立。「上有好者，下必甚焉」，高層的一句戲言妄言，經過官僚系統的一層層疊加放大，最終滾成了壓垮小民的龐然巨石。做為全劇最倒楣的靈魂人物李善德，他那個「荔枝使」的身分，無疑映照著無數現代白領每天面對的「個體與系統」無解矛盾。

從製作面看，為了對得起盛唐時代的歷史背景，製作組在還原史實與藝術美學之間的拿捏分際，找到了一個絕妙的平衡點。服化道景的各個細節層面，嚴格遵循了唐代歷史風貌，無論是建築風格、服飾禮儀、飲食器具、市井布局……都力求還原歷史年代的真實質感，帶領觀眾回到那個原本僅見於史冊的繁華盛世。

也就是這樣對歷史細節的嚴謹，替這套劇集奠定了堅實的歷史基礎和審美水準，在「嶺南荔枝如何轉運長安」的表層敘事下，浮現出「普通百姓如何在困境之中捍衛良知」的深層命題，給予現代觀眾一次與千年歷史的深刻對話機遇。

不過，「長安的荔枝」也並非完美無瑕。如開篇所述，區區7萬字的原作被硬生生放大到35集電視劇的量體，編劇群不得不新增一條由鄭平安主導的權謀線。也就是這條沒有原著打底的權謀戲裡，邏輯漏洞如同雨後春筍般不斷冒出。例如：鄭平安從潛入嶺南這一系列的南下行動，無論打探消息或逃脫暗殺都經不起細細推敲，每每化險為夷的開掛人生更是有如兒戲。

李善德與鄭平安在嶺南的雙線劇情，充滿著莫名其妙的強行衝突、甚至是角色降智的破綻。也難怪後期劇情招來不少觀眾的批評，畢竟宛如灌水的無效劇情多了，拖垮全劇質感與評價的缺點也就難以掩蓋了，還招致「天寶二人轉」這類對冗餘角色和劇情的嘲諷。