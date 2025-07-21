塗翔文／「跨越時空的初吻」：如果能重來

很少有編劇可以凌駕於導演，被視為「作者」，坂元裕二大概是其中的一位佼佼者。他擅長細膩描寫成年世界的人際關係，尤其是由女性角度出發、從俯拾皆是的瑣事中所提煉出的心理共鳴，很能打動觀眾。「跨越時空的初吻」在老梗處處的設定裡想辦法蹦出新意，幸好最終還是有在煽情催淚的商業力道中尋找出光芒來。

宛如坂元裕二女性代言人的松隆子，這回飾演一個舞台設計師，十五年婚姻換來平行線般的冷酷結果，更沒想到剛決定要離婚，丈夫就意外過世，還被世人封成了個大英雄。就在她仍陷在這荒謬情境中尚未清醒之際，更誇張的事出現，她竟發現自己能穿越時空回到與他相識的那一天，如果一切重來，她能改變命運、挽救他的生命嗎？

好一個一點也不新鮮的設定。但坂元裕二讓這個已經不愛對方的女人重新面對自己年輕時的怦然心動，還是很有戲劇張力，因為相對而言，她眼前的男人，也同樣變回那個尚未被生活現實給消磨殆盡的純真大男孩。擅長細節堆疊的坂元裕二設計了從發票收據裡回溯丈夫死前的一切，也讓女主角一而再再而三的時空輪迴，不單單只是重覆演繹而失之純然無味。

最有意思也讓這部電影提升了一個檔次的安排，在最後的轉折。前半部都在賣萌的男主角松村北斗，原來全是為了最後的反轉爆發。這個精彩的最後轉折，除了表演好看、除了愛情重生的浪漫感人，更有意思的是人性本善的「選擇」。這讓我想起一部老片「亂世浮生」中講的蠍子與青蛙的故事，說老套點是好壞都由本性使然，更正面一點的思考其實是人還是有很多對事情的堅持，尤其是善念，再多次的輪迴也無法改變。面對功利主義、人人為己的大勢，這部表面上在講純愛的電影，實則有一番更形而上且帶點天真的溫柔期許。

時空輪迴不是個很討喜的設定，甚至很容易讓人感到煩躁，顯然必須玩出新意才行。「跨越時空的初吻」在老調中想辦法彈出新意，卻也並未鬆動本質上觀眾想看浪漫愛情、生死悸動的那些元素，這是重覆拍類型電影必然要有的基本條件。這回同樣由松隆子負責催淚手段，但真正讓人驚艷的是松村北斗，這位偶像男星去年「長夜盡頭的微光」耳目一新的演技，看來並非曇花一現，感覺日本偶像都很有讓自己迅速進化的企圖心，台灣帥哥們要好好效法一下。