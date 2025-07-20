雀雀／「熔爐」導演在「魷魚遊戲3」結局釋放作者精神

萬眾矚目的「魷魚遊戲3」實際上是「魷魚遊戲2」的下半部，結局也算是為2021年轟動全球的IP續集正式畫下句點。當年50歲的電影導演黃東赫拍影集處女作就名揚世界，然當時與Netflix簽約放棄了智慧財產權等相關權益，後來也只能透過拍攝續集的方式，將拍首季沒賺到的大錢補賺回來。

拍續集可以，但既然是拍過「熔爐」、促使全韓重視性侵案並改變過社會的電影導演，黃東赫在創作上自然不會放棄去作更多社會議題伸張的機會，是以2、3季其實並不以滿溢娛樂性的童玩式生存遊戲為主，遊戲退一步成了試煉人性與推進劇情的工具性存在。

第2季在「123木頭人」再現之後，主辦單位就更改了遊戲項目以防被破解，新增「5人6腳」和「尋找同伴」，但最精采的反而是局外的孔劉玩的「俄羅斯輪盤」。至於第3季遊戲「捉迷藏」、「跳繩」和「空中魷魚遊戲」都是名稱簡單、玩法卻搞得複雜的情況，皆不若第一季椪糖、拔河與彈珠等之經典，記憶度也較低。對於想在簡單亞洲傳統遊戲中找尋高反差人性複雜度戲感的觀眾來說，續集難免帶來失望。

男主角演員李政宰所飾演的成奇勳，費盡心思再度進到遊戲裡，繼續當「456號玩家」。在第1季中以無知的狀態面對一次次的競爭與殺戮，李政宰帶領著觀眾過關斬將、也一起見證到遊戲本身無下限的冷血和荒謬性，情緒表情和行為都展現出層次豐富的影帝級演技。

然而在2、3季已抱有全知視角的他，心態上則近似第1季001號老爺爺「吳一男」，玩遊戲到最後有種輸贏都無所謂的超然，或說改變不了世界的渾身無力感，眼睜睜看著眼前百人生死如草芥般被摧殘，內心糾葛程度或許過之無不及，但外顯出的疲乏感大過一切，簡直演出幕後導演黃東赫拍攝續集這趟旅程的所有心聲。

極盡絕望與厭世的李政宰幾乎是靠主角光環才撐到最後。直到老奶奶殺子自盡後才醒悟：人性或許無藥可救，但身為一個大人，底線就是該捍衛住孩子的純真與生存權。黃東赫以他自己的方式將「魷魚遊戲3」收尾成為艾方索．柯朗的「人類之子」韓國版，大概是身為編導的他拍「魷魚遊戲3」最任性也最作者論的劇本精神實踐時刻。

尤其是在終局賽場上，最後一批倖存者少了第1季兄弟相殺或隊友之間互相成全的壯烈犧牲，轉為「富爸爸」、「親生老爸」和「守護者」之間這類韓國社會常見的父權競爭戰場，再讓所有的父親們死光 — 這下子韓國最需除盡的文化毒瘤是誰？結局簡直是不言而喻了。