袁永興／告五人 「我們就像那些要命的傻瓜」

告五人在兩個星期的英國倫敦Abbey Road錄音室，灌錄了這張「我們就像那些要命的傻瓜」大部分的歌曲，加上多次參與「THE FIRST TAKE」節目錄製的日籍混音師渡辺省二郎兼任錄音師同行，以及陳君豪、柯智豪、黃中岳、韓立康⋯⋯等資深音樂人的參與，五月天石頭、瑪莎也和告五人首度合作，特別是告五人首度掛名專輯製作人，預算與時間掌控應該是首要考量。

而成果在專輯開場的「城市之丘」就展現編曲峰迴路轉的驚喜，好像凝滯的空氣中被衝撞出一道光的裂縫，豐富層次的聲響設計中、還能唱出意境絕佳的「發現山脈交錯模糊的地方，藏著我們擁抱的輪廓」這樣的詞句，雲安和犬青的歌聲以一種優美的脆弱起手、從鋪陳到律動漸入娓娓道來的流暢，兩人聲線的契合將雙主唱的聽覺美學發揮得淋漓盡致。

接續的歌曲「有太多不能講」，則是進行曲搖滾佐歌劇唱聲元素的作品，談述「社會化、潛規則、人們得學會不能講」的題材，編曲與演唱的drama感十足，甚至在鼓感的處理上延續到下一首「將錯就對」，專輯曲序在聽感頻率的考量上非常周詳。

「癒合」一曲凸顯犬青的演唱功力，尤其是呼吸的控制，即使中低音段落唱著「但裝醉的人叫醒有什麼用呢？」聽來都似是淒美而惆悵，把靈魂的傷口唱得再難也要試著自己癒合。另一首「依著光」則是在歌曲前半段以低畫素柔焦的方式包裝雲安跟犬青的嗓音，中段在鼓組躍入轉折後揚起明亮剔透的歌聲呼應地唱起依著光，編曲中許多細節處理得非常細緻、漂亮。

唯一跟整張專輯風格大翻轉的「快樂的事記不起」，以一種上世紀在「蓬萊仙島」或是「雙星報喜」節目裡會聽到的輕快暢懷Vibe，喚起了某種八零年代、你歌或我歌（伴唱）在畫面歌詞上有小黑點跑跳的情調氛圍，這首輕鬆愉悅、上耳復古且歡樂的歌，很適合用在演唱會上拿來氣氛轉場的功效曲。

其他像是「夏天的海冬天的雪」歌中有如靜謐印象派的筆觸、「黑夜狂奔」裡熟悉的英倫搖滾曲式，乃至末尾「黑畫面之旅」的小品民謠風，告五人用這張專輯成功跨展出一個形塑自身音樂道路的高度與里程碑。