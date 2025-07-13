雀雀／韓劇「未知的首爾」朴寶英 接力柯佳嬿「想見你」成雙面女王

韓劇「未知的首爾」由朴寶英與朴珍榮所主演，朴寶英一人分飾兩角分別演繹個性與才能大相逕庭的雙胞胎姊妹「未來」與「未知」，姊姊未來是在首爾上班的社會菁英、妹妹未知則是留鄉的開朗魯蛇打工仔。一次妹妹意外發現姊姊在首都工作壓力大到瀕臨崩潰，兩人遂做了一件兒時常玩的遊戲：交換身分。

這其實是韓劇「我的出走日記」變形：先脫掉自己的真實身分與責任，角色扮演另一個人、投入在截然不同的生活模式裡，新的開始帶來的解脫感與新生感本身就是最強大的救贖，比重啟人生更有可行性。

影集透過雙胞胎「交換工作」的處事方式過程，深度挖掘出姊妹倆此生如何互相共振、形塑出人生態度徹底相異的兩縷靈魂，就像在鏡像裡看著那麼相像卻又感到陌生的自己。劇本的高明之處在於這對同卵雙生姊妹多數吵架戲都猶如是自己和自己的對話，劇集顯化了當代人的精神內耗狀態，但同時在釐清自我的過程中，卻也極度自省、像是在淨化自身。

就像經典日劇「長假」裡口無遮攔的直率小南（山口智子飾）會是細膩敏銳的鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾）的互補靈魂伴侶，有時互相討厭是因為太過了解對方、卻又因為太過理解彼此而相愛，是「不夠善良的我們」的雙生火焰也是「七月與安生」。但若要說讓演員一人分飾兩角、淋漓演出長相一樣個性截然不同的兩人，那朴寶英絕對是繼「想見你」柯佳嬿之後最成功的雙面女王演員。

該劇最大事件是姊姊被職場霸凌而牽扯出的開發案、以及女詩人地主身分冒充的產權風波。過程中既呼應全劇交換身分的「救命級」必要性也不慍不火地批判了過往韓國男人家暴惡習文化，更將雙胞胎間相知相惜的家人情誼，拓展到自孤兒院起就開始同舟共濟一生的姊妹情。

全作以溫潤感性之姿不斷呼籲：除了你自己要接住自己，世上總有人會深刻懂得你的好，可是要有耐心，才能等到他們來到。是繼導演朴信宇「雖然是精神病但沒關係」之後再展防自殺宣導意味濃厚的勸世療癒作。

愛情故事線也是此戲的一大勝場。腿損折翼的男女主角，一個失去父親、一個葬送運動生涯，但他們也是彼此失落的一角，握起手就成為對方最踏實的精神落腳處。身體虛弱卻備受期待的金融優等生，與將草莓園視為伊甸園的天之驕子，嘗試在樂活生活裡重新調整處世節奏而意外對頻，不也是命中註定的愛情？看膩了男主角總是霸總或霸氣追妻火葬場的愛情偶像劇？其實這類以時間堆積起來的相知相惜感情，才是亞洲愛情劇的拿手好戲。