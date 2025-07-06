雀雀／薛景求、朴恩斌「狂醫魔徒」 共踏天才怪醫的狂暴旅程

影集想拉觀眾進入到主角的沉浸式情緒中並不容易，有太多客觀條件需要克服，包括追劇環境的嘈雜或者看戲時間的碎裂等潛在干擾因素存在。對此，韓劇亦提出解套辦法來應對之：那就是找來薛景求、朴恩斌，在「狂醫魔徒」中演繹一對怪醫師徒相愛相殺的故事，選角與人物劇本設定皆為聰明之舉。

劇情描述頂級神經外科醫生名師出高徒，在一次關鍵的手術當中，名醫教授崔德熙（薛景求飾）將鄭世玉（朴恩斌飾）趕出手術室並吊銷其醫師執照，從此師父繼續叱吒世界醫壇、徒兒則墮入黑市以非法手術營生。多年後師徒兩人再度重逢，老師已經病重，只有學生有能力為他開刀治病續命。然而這兩個心靈相通的天才怪物，與世界相處的方式異於常理，對彼此都有誤解與顧忌。兩人都任性的後果，就是捲出一場醫療風暴。

薛景求是忠武路演技派演員三駕馬車中，最帥也最良民臉的一個，由他來飾演朴恩斌恨之入骨、道德疑慮也大的爭議角色，能讓觀眾為之忍耐8集的懸念，就想看清楚這個「師父」到底是怎麼想的？即便最後是走向了電影「薄荷糖」般的破敗與崩毀，薛景求依然能夠以靜制動，將所有關於社會體制所給予的生命苦楚陣痛，悉數容納在他一言難盡的臉部表情、與無奈且充滿故事的眼神中。就算是角色再怎麼壞，觀眾就是會想原諒薛景求。

朴恩斌憑藉著「非常律師禹英禑」飾演自閉症律師而成為百想藝術大獎史上「首位1990年後出生」的最大獎獲獎者，如今已被認定是擅長詮釋極端角色的專業戶演員。這次飾演易暴怒的天才醫師，考驗的是在女演員摘掉可愛濾鏡後，觀眾或粉絲能不能接受朴恩斌「演壞人」（或說道德喪失的開刀機器）？這終究是一次有勇氣的嘗試，不只戲裡需要獲得恩師肯定而已，就連在戲外，顯然朴恩斌也是朝著忠武路上的薛景求奔去。

劇裡重口味的黑醫幫黑道或邪教教主開刀手術戲、以及醫師理智斷線時的狂暴喪德模樣，都證明了韓劇真要瘋起來是要比暗黑美劇更沒底線，但主角為了理想或某種執念而豁出生命也要完成的獻祭感則更加強烈。不論是韓劇或韓國電影，完美好人主角魅力已經輸給坦然擁抱自身缺陷又瘋狂的人物塑造，劇集篇幅愈短愈能適用此人設公式。

韓劇愈來愈來流行以8集迷你劇集篇幅講完原本16集的故事，放眼陸劇豎屏短劇如雨後春筍猛然冒出，英美劇4集或6集作品也逐漸崛起，想必未來若有3集或更短的影集驟然成為市場主流，也都將不足為奇。屆時演員不管是得過金馬青龍或奧斯卡，也會將串流當作兵家必爭之地。