王祖壽／蔡琴、洪小喬 拼起「民歌50」的缺圖

今年年初起就有「民歌50」兩大演唱會風風火火唱過一輪，其中標榜民歌交流正宗招牌往年每逢整數開唱的，或後來每年持續經營民歌高峰會友品牌的，熱鬧過後都傳出倦勤之意，但隨唱歌或聽歌的人終將老去，兩大如果到此止步，是否多少尚欠知音一個安可？

民歌從校園發跡影響了半世紀歌壇風潮，唱到今天，人各有命，猶能登上大型個唱的指標人物不多，蔡琴已多年不參加民歌拼盤商演，本月中旬她2025新的演唱會「不要告別」登場，在年初「民歌50」走馬看花之後，她為民歌延長了回味聲息。

蔡琴開場「抉擇」、「驛動的心」，中段「被遺忘的時光」、「跟我說愛我」，舖陳著下半場為民歌盛世所做的一次抽樣行旅，兩首「偶然」（一首1976陳秋霞以徐志摩詩詞譜曲，另一首原屬救國團康之歌，1979銀霞出唱片後流行）蔡琴都唱了，沒有偏廢。

1980橫空出世「恰似你的溫柔」造就了蔡琴，梁弘志詞曲並駕一路貫穿，從校園學生橫掃遍及全球華人，這首神曲不僅從鄧麗君到茄子蛋跨世代都翻唱錄音版，「到如今年復一年…」當然更是蔡琴歷來演唱會現場，包括「不要告別」的安可壓軸。

6月14日這一場蔡琴還介紹楊弦坐在台下。楊弦1975年學生時代以詩人余光中作品譜曲，在台北中山堂現場發表並出版唱片，就讀台大、詩人加持光環，催生出當年社會運動唱自己的歌，儘管楊弦畢業後出國留美，並未進入歌壇，但1975因他此後定格「民歌元年」。

蔡琴新人時期也有一首楊弦作曲「渡口」（詩人席慕蓉作詞），當年她民歌搭老歌績效不錯，新專輯選歌有機會參與，蔡琴說會議室裡兩個簍子分別放入選與淘汰曲，她兩個簍子都聽，「渡口」 從退稿裡力爭回來，但公司不認為有市場放在墊後，如今第一次唱，尤其在楊弦面前，也算圓夢。

其實，楊弦之前，文青素人自彈自唱首次進入大眾視野，1971一個電視純歌唱節目「金曲獎」，洪小喬戴帽遮面化名「金曲小姐」主持一炮而紅，尤其開放觀眾作詞投稿，金曲小姐在節目中譜曲發表的音樂互動，更早啟蒙70年代民歌創作思潮（黃仲崑出道翻唱的「你說過」，吳文良作詞、洪小喬作曲即由此而來）。

節目最後一集金曲小姐脫帽熄燈，轟動一時。「金曲小姐」洪小喬的帽子，後來成為鳳飛飛的歌后標誌，而鳳飛飛原本準備在2011「台灣歌謠演唱會」再唱當年「金曲獎」節目觀眾投稿的台語創作曲「送君珠淚滴」，可惜天已不從人願。

洪小喬2016年底第一次開個人演唱會「愛之旅．民歌千年」（也在楊弦啟動「民歌元年」的台北中山堂），四大段落曲目分別是中國詩經史詩、美國鄉村歌謠、英國十八世紀民歌、台灣古早歌謠，洪小喬自己創作的成名曲僅點綴其間，無愧當年金曲小姐一身氣韻，令人難忘。近日洪小喬現身「2025新北市民歌50演唱會」，「民歌50」因她而不只民歌50年！