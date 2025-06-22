雀雀／台灣感性「我們與惡的距離II」 為「最美的風景」升級

「我們與惡的距離II」故事系統獨立，僅保留首季受害者和加害者身分不斷互換的說故事概念。舉如當初賈靜雯飾演的宋喬安同時站在受害者家屬與罔顧加害者家屬權益的媒體業者位置上，將陳妤和謝瓊煖壓得喘不過氣、然後爆出「你們殺的人沒有比我哥少」與「天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」兩大名場面，類似景況在第2季頻繁出現，再度強調了「呼籲立場互換、彼此同理」的核心主題。

「與惡2」表面看到的是各種衝突的血淚故事，內在感受到的會是各種關係的溫暖昇華：大格局到國會民代因喪親而強化質詢砲火，到家人相處也會因精神失控而成仇人；細膩幽微到非血緣親子或半親緣兄妹關係的昇華，乃至於醫病、階級、世代與性別差異釀成悲劇等對立兩造多年和解過程。一刷時受震懾於資訊量與劇情張力的高壓之中、來不及反應，二刷三刷則更易動容落淚。

不幸的家庭各有各的不幸，劇裡6組受傷家庭，都被逼到過極限。但與韓劇所有主人翁不同的是，台灣人對復仇沒有興趣，頂多就像仔仔周渝民飾演的馬亦森，常會因想做壞事卻完成不了、或者好心成就出壞事而後悔不已，明白到一個人再怎麼善良終究還是有可能會傷害到別人。

最後只能以「一定會好的，對吧？」重新再出發。導演林君陽再度論述一次台灣人就像東方美人茶，受傷的葉子能泡出甘醇獨特風味的世界冠軍茶，我們只是想要透過「變得更好」來證明台灣可以從獨裁走向民主、從父權走向性平、從冷戰時期第三世界進步成如今的科技之島。我們證明了完成上述壯舉並沒有很難，難的是總有新的人、事和時勢在為難著我們。

誰撕裂了社會？台灣社會又能怎樣去接住誰？第2季明確指出20多年前的父權遺毒觀念與政治權力春藥害人不淺；20年後則著眼於國會、法院、新聞媒體、社群網路、輿論風向和兒少輔導是如何影響社會發展。主角群恩恩怨怨，但總有幾個對世界無害的角色在為人間遮風擋雨，是珍貴的社會安全網。第1季是精神科醫師林一駿與社工宋喬平夫妻檔，這次陳希聖所飾演的身心科主任魏主牧、臨床心理師張軒睿和公衛護理師（于子育飾）成全劇療癒MVP，他們遠遠看來平凡，台灣沒有他們卻不行。

流行於日韓的「台灣感性」是「台灣最美的風景是人情味」具現化也形而上化的同義詞，它最完美的載體是台劇與台灣電影。「與惡2」以有個性的人群和故事堆砌出活生生的台灣感性，且升級演繹。人生有高有低、接住是一種接力，你我的歲月靜好，是因為有我們輪流替彼此負重前行。