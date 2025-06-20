陳穎／戰爭與日常：避難包中的能量與慰藉

「戰爭離我們很遠嗎？」是愈來愈多台灣人開始思考的問題。俄烏戰火、以巴衝突、乃至於前陣子的印巴對峙，都在提醒著我們，和平從來不是理所當然。近來台海情勢緊繃，美國官方不斷提出警告，也讓「備戰」不再只是軍事專家的議題，愈來愈多人開始正視戰爭準備的重要性。收集避難資訊、參與防災演練、準備緊急避難包，不再是杞人憂天的行為，愈來愈多人開始行動，並分享自己的經驗。而談到避難包，除了飲水、乾糧、藥品、衣物、證件與通訊、求生用品外，是不是也能在必需品之中，加入一些溫暖與慰藉？

最近剛好讀到日本「讀賣新聞」旗下的防災網站「防災ニッポン」上一篇關於「防災零食點心」的文章，該文從「防災」與「日常」的角度切入，從實際使用情境出發，檢視多款零食如糖果、巧克力、營養棒、餅乾與彈珠汽水糖，針對耐熱性、方便食用、熱量與攜帶性等指標逐一分析。

許多人可能會質疑：避難包空間有限，為何還要放零食？但事實上，零食在防災避難中的重要性，遠比我們想像的更高。首先，零食點心不需烹煮，在電力中斷、水源受限的緊急情況下顯得格外重要。它們輕巧、易於攜帶，更方便隨時隨地取用。另外，零食點心平日為人詬病的「體積小但熱量高」的缺點，在災害時期卻轉化為優勢，能迅速補充體力。對孩童與年長者來說，易入口、高能量的特性，更為關鍵。

然而，最容易被忽略的，是零食的心理作用。災害期間，人們常經歷焦慮、無助與恐懼，而熟悉的味道與日常習慣，能帶來穩定感。零食雖小，卻能在極端情境中提供情緒支持。日本氣象協會就建議在緊急物資中加入一些平常喜愛的零食，如米餅和巧克力，幫助舒緩情緒壓力。甜食需求在災害時期也特別明顯，日本最大的食譜網站Cookpad在2019年對全國1,191名經歷過「居家疏散」的人群進行調查，最常派上用場的食物依序是罐頭食品、飲用水，糖果點心排在第6名，高於米、即食飯與湯品。這顯示零食在緊急時期，不只是額外加分項，而是實際且有效的支持系統。早在1995年阪神淡路大地震期間，巡迴於神戶的糖果車為災童帶來慰藉，也具體呈現了這項心理支持的價值。

而日本的防災食品的發展也早從「能吃」轉向「美味且能撫慰人心」。日本營養師協會的災害支援組長、現任御茶水女子大學生活科學部食品營養學科教授的須藤紀子，曾在接受「ヘルシスト」雜誌訪問時，提到研究室的調查結果，人們在選擇應急食品時最看重什麼，首重「味道」。在一項依靠防災食品生存的實驗中，只有3.5%的參與者吃完了一天所需的食物，這表示人們寧可挨餓，也不願勉強進食，可能進一步導致營養失衡。

日常生活中熟悉的味道以及食物的美味度、口感和多樣性，都是日本目前防災食品開發時著重點。譬如從2016年開始，日本政府每年舉辦「災害食大賞」，提升人民關注並促進產業積極進步，獎項的評選，除了保存性、營養外，也特別重視食物的美味、口感和多樣性。獲獎產品皆展現出符合這些趨勢的特點，如2023年的得獎商品包括不同口味的義大利麵、咖哩飯、零食餅乾、洋芋片、加入健康考量的紅豆糙米粥等。

日本的防災食品發展，是將防災融入日常生活的縮影。他們不僅關注於災害發生的應變，更強調日常的預防與準備；將災害視為日常生活的一環，並藉由在災害中尋找與日常生活接軌的可能，進一步維持並強化心理韌性。台灣同樣處在高風險地區，不只需面對潛在的戰爭威脅，也長年與地震、颱風、豪雨、土石流等天災共存。天災可能導致交通、水電、通訊中斷，妥善準備的避難包，或將是保護自己與家人的生存關鍵。

面對日益複雜的國際局勢與多變的自然環境，我們或許無法預測何時會發生戰爭或災難，但可以選擇做好準備。這份準備不必是冰冷且教條式的，而能充滿人性、兼顧實用與心理需求。

你的避難包裡，是否也放了那包「讓你願意活下去」的點心零食？