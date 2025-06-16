塗翔文／「馴龍高手」：全面升級的真人版

距離同本童書改編的首部動畫長片相隔十五年，這部改由真人演出、甚至同樣由迪恩戴布洛伊所執導的「馴龍高手」，結果卻是出乎意料地令人驚喜，除了技術升級帶來栩栩如生的龍族與特效場面，連故事本身與情感力量，都昇華到更上一層樓的成績，它不只是讓兒童觀眾獲得啟發的作品，也能喚起大人的欣然共鳴。

整體故事與當年的動畫沒有太大差異，維京少年小嗝嗝一心想通過屠龍測驗成為維京勇士，但瘦小且敏感的他，並不熱愛暴力殺戮，甚至總是與同齡夥伴有著與眾不同的思維。身為族長之子，他卻因此充滿壓力，直到他與一隻名為「沒牙」的巨龍成了好友，原來的遊戲規則似乎有可能被重新打破。

表面上這個故事延續著大量美國成功動畫片經常操作的中心主旨，講述一個不隨俗的個體如何打破集體歧見、找到自我定位的正面故事，就像皮克斯和迪士尼的大部分動畫，都是藉此帶來鼓勵人心的戲劇力量。十五年前的動畫版大致上也是操作這個邏輯，但選擇把小朋友當成最主要的受眾，可愛效果大於暴力與刺激。如今的真人版很明顯把整個規格做大，不只出色的視聽成績，還包括故事本身的深化。

從動畫到實拍，導演掌控了「寫實感」這個關鍵因素，動畫裡什麼都像童話般可愛想像，可是真人實拍就非如此。每隻暴龍的出現都帶來具象化的視覺威脅與恐懼，而且龍族與人類的戰爭是實打實的弱肉強食、暴力對決，於是乎小嗝嗝的特立獨行不再只是可愛的馴龍奇觀，它既是父子溝通的過程，亦是世代交替的傳承與革命，也是兩個勢不兩立的族群從對抗走向和平的經歷。

就因為如此，小嗝嗝與同儕之間既競爭又對抗、互成對照且彼此融合的友誼比動畫版更符合真正的青少年關係；而最動人的是他與族長父親之間的代溝與和解，那種「恨鐵不成鋼」的煩躁與「你總是不了解我」的無奈，是所有家庭通俗劇裡早已說到氾濫的老調，結果竟然能在本片裡重彈的如此真情流露，想都沒想到「馴龍高手」會有引人落淚之處。

至於技術上的全力支援，賞心悅目的廣闊景觀之外，也讓動畫版一派天真浪漫的「騎龍」畫面，轉變成媲美「捍衛戰士：獨行俠」的飛天遁地，充滿震撼效果。2025年的「馴龍高手」由內而外進化成大小通吃、雅俗共賞的娛樂佳作，看完之後任誰都想擁有一隻可愛的沒牙巨龍玩偶。