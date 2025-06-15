雀雀／韓國角頭修羅道「無赦之仇」：白吃白黑吃黑的地獄朝鮮樣貌

韓劇「無赦之仇」7集總長約4個半小時的篇幅，堆疊出韓版「捍衛任務」的野心昭然若揭，這是韓國再一次直接效仿好萊塢成功IP之案例，無畏在類型、人設、情節概念上的致敬也不怕被詬病，只因練就出扎實執行力大於一切的影視工業所需硬技術，才是制霸全球影壇的唯一真理。

影集將蘇志燮幻化為基努李維經典角色「約翰維克」亞洲版，戲裡的「基哥」南基準是個連黑道大哥們也聞之色變、卻不戀棧權力位置的退休殺手，但黑道殺掉的不是他的狗而是他的弟弟（李浚赫飾）。至於這趟復仇之路上布滿的荊棘並非槍戰而是肉搏戰，全劇打好打滿，剛好能拿來展示與打磨韓國武指專業實力，一舉兩得。韓國角頭玩這麼大，台灣角頭是要當心了。

劇情進展也令人驚喜：一開始抬出韓國富二代堅信錢權能使鬼推磨的冥頑刻板印象角色來當靶，待傳奇殺神通過層層關卡、幹掉不見棺材不掉淚的屁孩之後，原來故事才真正開始進入正題。黑吃黑的陰謀設計已經嚇不倒觀眾，白吃白的劇情轉折則端出新意、為戲掘出新層次。

「外傷重症中心」以「肛門」一角爆紅的秋英宇詮釋黑白通吃的檢察官角色壞出新境界，直接晉升為演技派。一個好的角色能決定一個演員一輩子的命運，何況一次還來兩個。李浚赫年初才以浪漫愛情劇「我的完美秘書」爆紅，這次飾演玉樹臨風型角頭接班人角色充滿說服力，更用一場殊死戰刷出巨大存在感；蘇志燮坐實「一個人，沒有同類」的孤獨殺手王者地位，將「原罪犯」後韓影萬年不敗的頹廢硬派大叔故事再進化。

闖關式的以暴制暴反暴情節與近期熱門韓劇「弱美男英雄Class 1」、「家族計劃」敘事格式相近，但脫離了校園和家庭社區教堂之外，「無赦之仇」是一部更硬核的純黑道作品。只是兄弟情和黑社會鬥爭都是情節過場與點綴，琳瑯滿目的動作戲才是主戲，主人翁衝向敵人大打出手，包含閃刀閃子彈、砍脖、刺穿手掌與肚臟乃至削指斷掌等18 禁暴力美學場面俯拾即是，最終不只一位反派死在王位位置上的畫面更被精心營造，顯見此劇企圖將作品推升到「韓版教父」境界的野心勃勃。

劇中台詞「這圈子沒有終結的一天，除非大家都死光了」昭告著此劇往死裡去的修羅道鋪設精神，也總結了近期韓國復仇劇常散發的類似中心思想，可謂不信任財閥、警察、政府也質疑黑道維持地下社會秩序的極致叛逆，十足悲觀且對未來毫無希望的創作者思維，但求當下對得起生命與正義的壯烈，是韓國影劇持續雕砌地獄朝鮮金玉其外資本幻象的年度代表作。