左光平／鄭宜農以音樂畫記人生圓缺

鄭宜農擁有多樣的音樂背景，從樂團、創作力、語言理解和感受都在一路上累積到足以撐起巨作的規模。前作「水逆」在金曲獎大放異彩，首張台語專輯便獲得金曲肯定，卻也乘載更多語言包袱。不過雖略有質疑聲浪，不影響她繼續創作全台語專輯的定見，攜手Chunho何俊葦再創製作高峰，讓新作「圓缺」更臻圓滿。去年在金音獎典禮上鄭宜農和韓國歌手李瀧的演出便包含了「寬寬仔來到祢的面前」一曲，雙語融合的美與互相理解，像是替圓與缺的極端，創造了超越社交障礙之上的理解，私自認為和「水逆」專輯的溝通主題有藕斷絲連之意，並且是濃情蜜意。

「未曾準備好」談論人對於面對周遭人事物存滅與生死的準備，人活到某個年紀之後，接收到的常常不見得是喜事，而是怎麼面對習慣的消逝，這首歌有實景，卻也目送心理城牆內搭好的建築一步步被都更。「又閣減一工」則是清楚的描繪出時間的殘忍，常有Reels影片計算人一生能活幾天，真能健康平安地活到那些天的人，又是多幸運的人呢？這兩首歌對我來說像是專輯裡前半與後半的呼應，而當我感受到這個呼應的時候，時間又不知道流逝了多少，著實殘酷。

「歹物仔」是沒有確切節拍的歌，對我的驚喜在於自由陳述的順理成章，這首歌若擺在現場演出，我會更堅定說我是去「聽」演唱會的，聽到喜歡的歌眼神甚至能沒有焦距地不刻意注目什麼，完全被聽覺引導的順應。「牽我」和「一寡時間」皆有浪漫與承諾感，但是依舊不願意放棄自己的原則，愛不見得有實際的深淺，而是怎麼適切地表達脆弱。專輯同名終曲「圓缺」以詩入歌，電子碎拍如同生命裡每天清醒時光無時無刻且無端飛來插隊的訊息，直至進入深夜後歸於表面平靜。

近年本土語言創作興盛，在我而言「台語」已漸漸脫離推廣階段，接著只會有更多美好的藝術與呈現方式被創造，而鄭宜農正是踩在時代上，讓更多的圓缺更迭。專輯圓滿，近無缺憾。